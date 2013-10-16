پرطرفدارترین صنایع دستی صادراتی ایران / کدام کشورها مشتری صنایع دستی ایرانند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی میزان و نوع کالاهای صادراتی صنایع دستی نشان می دهد که طبق آنچه گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده، در سال 91 تنها صنایع دستی که از لحاظ وزنی آمار بالایی را در حوزه صادرات به خود اختصاص داده، مبلمان چوبی بوده است.

وزن هر یک از مبلمان ها آنقدر زیاد است که می توان گفت از میان تمام کالاهای صنایع دستی سنگین وزن ترین کالا همین مبلمان باشد. اگر چه انواع و اقسام مبلمان های دیگر مانند مبلمان آهنی نیز وزن زیادی دارند اما این نوع مبلمان در رده کالاهای صنایع دستی محسوب نمی شوند. بنابراین مبلمان چوبی که سال 91 صادر شده، بیش از 733 میلیون دلار و 40 هزار تن بوده است.

زیورآلات مورد علاقه خارجیها

با این که مبلمان چوبی یکی از سنگین وزن ترین کالاهای صنایع دستی است اما در مقابل آن، زیورآلات کم حجم ترین و کوچکترین کالاهایی است که توسط هنرمندان ایرانی ساخته می شود. گویا فقط ایرانیها نیستند که به زیورآلات اهمیت می دهند چون مهمترین صنایع دستی که از ایران به کشورهای خارجی صادر می شود همین کالاست. به نحوی که این کالا با ارزش بیش از 623 میلیون دلار حدود 85 درصد از میزان صادرات صنایع دستی را به خود اختصاص داده است.

خارجی ها، بعد از زیورآلات نیز به شیشه های سنتی سنتی علاقه نشان دادند و در سال گذشته دومین کالای مهم صادراتی و از پرطرفدارترین صنایع دستی ایرانی بوده اند.

گلیم، زیلو، چوب و مشتقات آن، مس و مشتقاتش و سفال و سرامیک هم از دیگر الاهای دیگر پرطرفداری هستند که در خارج از کشور از آن استقبال می شود.

کشورهای خریدار صنایع دستی

این کالاها بیشتر به کشورهای امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و ترکیه صادر شده است. این چهار کشور عمده طرف معامله در صادرات صنایع دستی و بهترین خریداران بوده اند هر چند که کشورهای همسایه ایران جزو مهمترین بازارهای صنایع دستی ایرانی هستند اما کشورهای کمی دورتر هم مثل چین، اندونزی، برونئی، کره و سوریه هم بی نصیب از هنر ایرانی نبوده اند. برخی از کالاهای صنایع دستی مثل گلیم، سفال، شیشه و مبلمان به رومانی، اسپانیا، نروژ، اتری، پرتغال، ایتالیا و سوئیس هم می رود.

هنر همدانیها در آن سوی مرزها

بیشترین صنایع دستی صادراتی را هنرمندان استانهای تهران و همدان خلق کرده اند. هرچند که صادرات صنایع دستی از شهرهای دیگر به تهران می آید و از پایتخت به کشورهای دیگر فرستاده می شود اما پس از تهران هنرمندان همدانی بیشترین تلاش را برای عرضه محصولات خود به خارجی ها کرده اند.