به دنبال افزايش فشارهاي كشورهاي غربي بر زنان مسلمان ؛ هلنديها خواستار ممنوعيت قانوني حجاب براي كارمندان دولت شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، براساس نظر سنجي سازمان تي ان اس نيپو، كه از 433 بزرگسال بعمل آمده است 63 درصد آنها خواستار ممنوعيت قانوني در زمينه نوع پوشش زنان مسلمان كارمند دولت شده اند و 80 درصد آنها توافق كرده اند كه كاركنان دولت در كل نبايد چنين پوششهايي داشته باشند، چرا كه داشتن چنين پوششهايي نشان از اين امر دارد كه آنها نتوانسته اند خود را با زندگي در هلند وفق دهند.

براساس گزارش يونايتد پرس اينترنشنال، ارقامي كه در اين نظر سنجي ارائه شده است برحسب شغل افراد تفاوت دارد . 57 درصد افرادي كه به اين نظر سنجي پاسخ داده اند اظهار داشته اند كه آموزگاران نبايد روسري داشته باشند ، در حاليكه 77 درصد اين امر را درباره پليسها و 81 درصد درباره قضات بيان كرده اند.

نتايج اين نظر سنجي نشان مي دهد كه در عقايد عمومي يك تغيير وجود دارد. در سال 2003، اكثريت هلنديها اظهار داشته اند كه كاركنان دولت بايد بتوانند از نوع پوششي كه مي خواهند استفاده كنند، اغلب مقامات عمومي نيز تصديق كردند كه كارگران نيز تا زماني كه پوشش ديني با تواناييهاي آنها در انجام شغل خود خللي وارد نكند، بايد اجازه داشته باشند لباس مورد نظر خود را برتن كنند.

اين در شرايطي است كه كشورهايي از جمله هلند و فرانسه همواره به وجود آزادي ديني در كشور خود اشاره كرده اما زماني كه اين امر در مورد حجاب و زنان مسلمان مطرح مي شود، تبعيض ديني و نژادي به ميان مي آيد. چندي پيش يك وكيل مسلمان هلندي اعلام كرد كه تبعيض عليه زنان در كشورهلند به رشد قابل توجهي رسيده است. ارسلان اظهار داشت كه يكي از اصول كشورهاي سكولار اين است كه زنان حق انتخاب لباس خود را داشته باشند.

پس از قتل كارگردان هلندي مسلمانان ، كه يك ميليون از جمعيت 16 ميليون هلند را تشكيل مي دهند ، با رشد قابل توجه تبعيض نژادي روبه روشدند. در هلند ، 300 مسجد ، 1000 مركز فرهنگي اسلامي ، دو دانشگاه اسلامي و 42 مدرسه مقطع متوسطه وجود دارد.