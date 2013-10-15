علی فرخزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به 15 اﮐﺘﺒﺮ، 23 مهرماه روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اظهارداشت: نامگذاری این روز موجب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت نابینایان و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ را فراهم می آورد.



وی افزود: چنانچه می دانیم، موضوع مناسب سازي اماکن از شاخص هاي توسعه در كشورهاي پيشرفته به شمار مي آيد و یک معلول نیز بايد بتواند همانند سایر افراد جامعه به هر مكان عمومي دسترسي پيدا كند.



نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: بدون شک امكانات حركتي و جهت يابي هر فرد در فضاهای عمومی، مستقيما با كيفيت و كميت علائم بصري موجود تعریف می شود و برای كساني که محدوديت هاي حسي دارند باید شیوه های طراحی دیگری اتخاذ شود تا آنان نیز بتوانند در فضاهای عمومی حاضر شوند و خود را از جامعه طرد شده ندانند.



وی تصریح کرد: در یک رويكرد اجتماعي و شهروندي انجمن ها و ngo ها و یا همان سازمانهای مردم نهاد از اهمیت ویژه ای برخوردارند چرا که بسیاری از دغدغه های جامعه هدف در راستای انجام فعالیت ها و امور روزانه مانع از این می شود تا خود پی گیر باشند و یا با صدای بلند خواسته های خویش را مطالبه کنند از این رو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان یه ارگان مردم نهاد با داشتن پتانسیل های کافی و افراد متخصص می تواند نقش بسزایی را در دست یابی به رفاه در جامعه برای معلولین و روشندلان ایفا کند.



فرخزار یادآورشد: در این راستا در جلسه کمیته مناسب‌سازی اماکن عمومی، معابر و مبلمان شهری با اداره کل بهزیستی آمادگی خود را جهت مناسب‌سازی معابر برای معلولان اعلام داشته و معتقدیم این مهم جز با توجه به راهكار هاي اداره کل بهزيستي نمی تواند از موفقیت و کیفیت کافی در اجرا بهره برد.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: بدون شک نیز استفاده از سنگفرش‌های برجسته و رنگی در معابر، همسطح سازی پیاده‌روها با خیابان‌ها، احداث ساختمان با یک رمپ در مجاور آن لازم ولی، کافی نبوده بلکه تجهیز سیستم های حمل و نقل عمومی به نحوی که برای معلولین قابل استفاده باشد نیز باید مورد توجه بوده و رفت آمد معلولین در شهر را میسر کند که تصمیم گیری و عملیاتی کردن هر یک از تصمیمات نیز همت و همراهی همه نهادها سطح استان را می طلبد.