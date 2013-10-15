به گزارش خبرگزاری مهر، پايداري زندگي مشترك نیازمند در نظر گرفتن برخي اصول و ملاک ها است. با رعایت اين گونه اصول و ملاک ها می توانيم زندگاني آينده خويش را هموارتر کنیم و با مهم تلقي كردن چنين اصول و ملاک هایی موجبات دلبستگي هر چه بيشتر همسر خود را نسبت به خويش و نيز نسبت به تداوم زندگی مشترك فراهم آوريم.

همگونی در عقايد ديني

يكي از اصول و ملاك هايي كه باید مدنظر باشد و بر اساس آن نسبت به تداوم بخشيدن به زندگی مشترك اخذ تصميم شود، آن است كه به بررسي و شناخت بيشتر عقايد همسر خود بپردازيم. اهميت اين امربايد بر همگان روشن باشد. پژوهش هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه عقايد و باورهاي ديني نقش موثري در تداوم و يا عدم استمرار حيات مشترك دارند. لذا ديده شده كه بيشترين ميزان طلاق ها متعلق به گروه هايي بوده كه در اين گروهها زن و شوهر هيچ كدام پايبند مرام و مسلكي نبوده اند. پس از آن، در مرتبه دوم ميزان طلاق زياد در خانواده هايي اتفاق افتاده كه در آن زن و مرد داراي مذهب همگوني نبوده اند كه در اين حالت فردي با داشتن مذهبي خاص با فرد ديگري كه داراي انديشه و مذهب متفاوتي بوده، ازدواج كرده است كه به دليل وجود تفاوت در ديدگاه هاي مذهبي، آنها زندگي خود را دستخوش اختلافات فراواني ديده اند. اين امر نيز غالبا مانع ادامه زندگاني مشترك مي گردد و يا آن را تبديل به وجود طلاق پنهاني مي كند.

نشانه هايي كه می تواند نوید یک ازدواج پايدار را بدهد عبارت است از: عتقاد داشتن به خداي تعالي و پيامبر(ص) و ائمه معصومين ونيز آشنايي با مسئله تقليد از مرجعي ديني، داشتن گفتارهاي ديني و رفتار هايي منطبق بر آنها، دفاع از آرمان هاي ديني و پايبندي بدان، انجام عبادات، صداقت در گفتار و امانتداري و پرهيز از گناهان كبيره.

اهداف مشترك

هدف جايگاهي است كه قصد وصول آن را داريم. وجود هدف عامل مهمي در به حركت در آوردن آدمي است و آنگاه كه هدف در مقابل آدمي نباشد او انگيزه اي براي حركت ندارد. يكي از نشانه هاي سلامت رواني، هدف داشتن است و آنان كه از بهداشت رواني خوب برخوردارند در صدد تحقق اهدافي هستند كه براي آنها جذاب و ارزشمند است. پس اگر هستي سراپا هدف دار است، ما كه جزيي از آن هستيم بايد از آن الهام بگيريم و براي خود هدفي را به تصوير بكشيم و براي تحقق آن تلاش نماييم.

در انتخاب هدفها بايد به عقايد و توانايي ها و استعدادها و علايق خود و همسر و فرهنگ حاكم بر جامعه نظر داشته باشيم تا آنچه كه بر مي گزينيم با آنها همخواني داشته باشد.

مهمترين هدفي كه بايد در آن با همسر خود اشتراك داشته باشيم هدف بلند مدت است. وقتي با هدف هاي بلند مدت زندگي و بخش هاي عمده اي از هدف هاي ميان مدت با همسر خود توافق داريم مي توانيم در تنظيم هدف هاي كوتاه مدت هم تا حدود زيادي با همسر خود كنار بياييم. پس داشتن هدف هاي دوگانه مي تواند مشكل آفرين باشدو مانع دست يافتن زوجين به مقصد گردد.

محبت و احترام متقابل

خواجه نصير طوسي در باب فضيلت محبت مي نويسد: جماعتي از قدماي حكما در تعظيم شان محبت گفته اند كه قوام همه موجودات به سبب محبت است و هيچ موجودي از محبت خالي نتواندبود. چه بهتر كه تجلي محبت در زندگي خانوادگي و عشق زوجين ديده شود بر اساس وجود محبت مي توان بر دوام زندگي دل بست، مسئله وجود محبت است البته هنري كه زوجين بايد داشته باشند اين است كه بتوانند محبت اوليه را حفظ كنند و رفته رفته بر كميت آن نيز بيفزايند. انتظار مي رود كه افراد عادي و طبيعي پاسخ محبت را با مهر بدهند آنها به كمال بيشتري دست يافته اند، حتي در مقابل بدي،ن سبت به آنها محبت كرده اند.

پيامبر (ص)فرمود: همانا برانگيخته شدم تا بزرگي هاي اخلاق را به اتمام برسانم. زن و شوهر بايد به نيازهاي عاطفي يكديگر پاسخ دهند و از سلامت و بهداشت رواني به صورت مطلوب بر خوردار شوند. عزت و احترام مهم است و خداوند آن را از ويژگي هاي مومنين دانسته و روانشناسان آن را لازمه دست يافتن به شخصيت متعادل و طبيعي مي دانند و بايد توجه وافري بدان داشت. سزاوار زن و شوهر نيست كه آن رابه هيچ انگارند و يا به سادگي از ميان ببرند، چرا كه با شكستن حرمت همسر حرمت خود را شكسته ايم. احترام گذاشتن به همسر توقعات او را تعديل مي دهد، بر صبوري او مي افزايد و تصوير خوبي از همسر را در ذهن طرف مقابل ترسيم مي كنيم و اعتماد برانگيز است و اين كار به برقراري روابط بهتر كمك شاياني مي كند.

در نتيجه اگر زوجين در ايجاد ارتباط با يكديگر به نتايج رضايت بخشي برسند به تداوم و پايداري اين ازدواج مي توان اميدوار شد و حاصل اين ارتباط بين آنها دست يافتن به رضايتمندي مي باشد. احساس رضايت مندي زماني حاصل مي شود كه طرفين با يكديگر سازگار باشند و سازگاري بين طرفين بدين معناست كه زوجين از يكديگر رضايت دارند، يعني رفتار همسر به گونه اي است كه زن و مرد را راضي مي كند.