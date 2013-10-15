سردار علی دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش اقوام یک فرد محکوم به اعدام وبرنامه ریزی برای فرار وی از زندان مانع از اجرای حکم نشد.

سردار دولتی افزود: بستگان یکی از زندانیان محکوم به اعدام بامداد دیروز با حضور در اطراف زندان مرکزی شهر ایلام و پرتاب نارنجک دستی در خارج از زندان قصد داشتند که قاتل را فراری دهند.

وی ادامه داد: این افراد قصد داشتند با درگیری باعث اخلال در اجرای حکم شوند و فرد محکوم به اعدام را نجات دهند که با هوشیاری عوامل نیروی انتظامی از ورود آنها به داخل زندان جلوگیری شد.

این مسئول اظهار داشت: یکی از بستگان نزدیک متهم که اقدام به پرتاپ یک نارنجک ساچمه ای کرده بود، بلافاصله دستگیر شد.

وی اضافه کرد: تعدادی از رهگذران ،مردم حاضر در صحنه و تعدادی از مامورین به صورت سطحی توسط نارنجک مجروح شدند و حکم قصاص هم به موقع اجرا شد.