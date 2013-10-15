پژمان سلطانی، مدیر اجرایی نشر «ویستار» و «دریچه» از برگزاری جلسات گروه کارشناسی ادبی ـ هنری این نشر طی ماه گذشته خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر گفت: پس از نزدیک به یک دهه تعطیلی اجباری، نشر ویستار تصمیم گرفته است در دور تازه فعالیت‌های خود، با تمرکز بر انتشار آثار ادبی، هنری و فلسفی (تألیف و ترجمه) کار خود را از سر گیرد.

وی شکل‌گیری یک جمع حرفه‌ای و تخصصی را به‌ عنوان بازوی کارشناسی انتشارات ضروری دانست و در ادامه گفت: تشکیل این جمع بناست زمینه‌ساز انتخاب رویکردها و آثار برگزیده جهت چاپ در ویستار شود.

سلطانی افزود: هم‌چنین ویستار در این فصل تازه با کمک و هم‌فکری این جمع، در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی ادبیات امروز ایران بر آن‌ است تا در زمینه‌هایی چون برگزاری کارگاه‌های ادبیات خلاق، نشست‌های نقد و بررسی و ... همت کند.

مدیر اجرایی نشر ویستار همچنین گفت: ویستار در دوره جدید توجه ویژه‌ای به آثار شاعران و نویسندگان مستعد خواهد داشت.

ویستار در سال‌های اخیر با داشتن کافه کتاب، از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی تعطیل شده بود. این مؤسسه انتشاراتی همچنین در دوره‌هایی جواز حضور در نمایشگاه کتاب تهران را نیافته بود.