رضا فرهادي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اين مسابقه در دو رشته تفسير يك جزء شامل جزء 18 و تفسير سه جزء شامل جزء18،19، و 20 از تفسير نمونه است.

وي با اشاره به اهميت آشنايي با قرآن و تفسير آن، عنوان داشت: قرآن كتاب انسانساز بوده و راهنماي كامل بشريت در تمام برهه هاي زندگي است.

فرهادي هدف از برگزاري اين مسابقه را آشنايي بيشتر مردم با مفاهيم و تفاسير قرآن و آموزه هاي قرآني عنوان كرد.

مسئول دارالقرآن سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با اشاره به اينكه اين مسابقه همه ساله در راستاي ترويج فرهنگ قرآني و آموزه هاي ديني برگزار مي شود، بيان داشت: ثبت نام از شركت كنندگان به طور اينترنتي و در سايت تلاوت سازمان تبليغات اسلامي انجام مي شود.

ثبت نام از شركت كنندگان از اول آبان ماه آغاز مي شود

رضا فرهادي با اشاره به اينكه ثبت نام از شركت كنندگان از اول آبان ماه آغاز مي شود، اظهار داشت: ثبت نام در مسابقه نور الهدي تا 30 آبان ادامه داشته و هزينه ثبت نام براي هر نفر 35 هزار ريال است.

وي ابراز داشت: برگزاري اينوع مسابقات يك برنامه منسجم و متحد در كشور بوده و در اشاعه فرهنگ قرآني تاثير زيادي دارد.

مسئول دارالقرآن سازمان تبليغات اسلامي استان همدان ابراز داشت: در راستاي اشاعه فرهنگ قرآني در بين مردم ده ها جوايزمعنوي براي برگزيدگان اين مسابقه در نظر گرفته شده است.

فرهادي گفت: آزمون مسابقه تسنيم ويژه دستگا هاي فرهنگي نيز آبان ماه برگزار مي شود.