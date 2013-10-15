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۲۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

صادق نیا عنوان کرد:

طنین دعاي عرفه در 260 مسجد و حسينيه مازندران

طنین دعاي عرفه در 260 مسجد و حسينيه مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکل هاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي مازندران عنوان کرد: دعاي عرفه در 260مسجد و حسينيه استان برگزار مي شود.

سيد کريم صادق نيا در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاري دعاي عرفه در اين استان خبر داد و گفت: با توجه به استقبال عمومي، همزمان با روز عرفه دعاي اين روز مبارك و معنوي در 260 مسجد، حسينيه ، تکايا و اماکن مذهبي مازندران برگزار مي‌شود.
 
وي از اهتمام جدي ائمه جماعات و هيات امناي مساجد فعال و محوري استان نسبت به برگزاري مراسم معنوي دعاي عرفه خبر داد و بيان داشت : پيش بيني مي شود مردم مومن و خداجوي اين استان به ويژه نسل جوان حضوري گسترده تر و باشكوه تر از سال هاي گذشته در اين مراسم معنوي داشته باشند.
 
کارشناس تشکل هاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي مازندران ادامه داد: در راستاي بهتر برگزاري اين مراسم معنوي، تعداد چهار هزار و  100 کتاب دعاي عرفه در سراسر مازندران به ادارات تبليغات اسلامي تحويل داده تا در محل برگزاري مراسم عرفه که روز بندگي، عبادت، راز و نياز با پروردگار عالم است ، توزيع شود.
 
به گزارش مهر، همچنین مراسم دعای عرفه در 120 بقعه و امامزاده استان مازندران نیر برگزار می شود.
 
 
 
 
کد مطلب 2156200

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