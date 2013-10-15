لزوم ورود دانشگاه آزاد به فاز پژوهشی/ تأسیس دانشگاه آزاد بدون پشتیبانی دولت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در مراسم بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و در تالار علامه امینی این دانشگاه در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه سخنرانی کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: دانشگاه آزاد کرمانشاه با کمک فرزند شهید اشرفی اصفهانی و یکی از دوستان دیگر با 5 میلیون تومان سرمایه اولیه شروع به کار کرد و کسی فکر نمی کرد به این مرحله برسد.

هاشمی گفت: در بازدیدی که از نمایشگاه دستاورد های دانشجویان و اساتید این دانشگاه داشتیم شاهد گوشه ای از نبوغ اساتید و دانشجویان این مرکز بودیم، این دستاوردها در گذشته و حال معمولاً به نهایت نمی رسد. این دستاوردها باید مهندسی شده و به اجرا برسد تا با کمک خود دانشگاه بتواند به مرحله تجاری سازی نیل پیدا کند. دانشگاه کرمانشاه با توجه به فرصتها و امکانات که دارد می تواند پیشتاز این ماجرا باشد.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: از وام های بانکی با سود ارزان هم باید استفاده کرد تا این دستاوردها راحت تر به بازار عرضه و در نهایت به خودکفایی کشور منجر شود و حتی بازارهای منطقه را تسخیر کند.

وی با اشاره به خاطراتی از تأسیس دانشگاه آزاد گفت: از اساتید خواهشمندم این مطلب را در کلاسها بگویند، روزی که خواستیم دانشگاه را تاسیس کنیم جو منفی علیه خصوصی سازی حاکم بود که باید این جو را خنثی می کردیم. طرح اولیه ما این بود که از فضاهای خالی مثل حسینیه ها و مساجد در ساعات غیر استفاده آنها استفاده کنیم. همچنین فکر می کردیم که چون کنکور در آن موقع دیوار بلندی بود باید این سد را برداریم.

هاشمی رفسنجانی به ماجرای دیدار خود با امام (ره) در خصوص اجازه تأسیس دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: وقتی موضوع را با امام مطرح کردم او استقبال کرد و گفت بروید انجام بدهید و من هم پشتیبانی می کنم. امام یک میلیون تومان کمک کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باوجود این که دولت پشتیبان ما نبود این موضوع را عملی کردیم، الان ظرفیت کشور را برای پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی به حد مطلوب رسانده ایم که امیدواریم در کارشناسی ارشد و دکترا هم اینکار را بکنیم که اگر این اتفاق بیافتد اساتید و دانشمندان طراز اولی را به دنیا معرفی خواهیم کرد.

وی افزود: دولت با اینکه در ابتدا پشتیبان ما نبود اما وقتی که ما اینکار را کردیم دولت هم دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی را تاسیس کرد که البته در توسعه علمی کشور موثر بودند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به برنامه های آینده دانشگاه آزاد گفت: نیاز داریم که وارد فاز پژوهشی شویم و برای برطرف کردن این نیاز به برقراری ارتباط با مراکز علمی نیاز داریم. یکی از راههای آن هم تبادل استاد و دانشجو با این مراکز علمی است.

وی در پایان گفت: در مقاطع عالی حدود 800 هزار تا یک میلیون نفر داوطلب داریم که 10 تا 15 درصد آن جذب می شوند. باید این ظرفیت را گسترش دهیم و برای اینکار یکی از مهمترین راه ها توسعه بخش مجازی دانشگاه است که باید مثل بخش حضوری آن بزرگترین باشد.