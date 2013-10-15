به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خوش خلق در تشریح مهمترین برنامه‌های صنعت برق برای مدیریت مصرف برق تا پیش آغاز پیک مصرف برق تابستان سال آینده، گفت: این اقدامات در 3 بخش مديريت مصرف، بهره‌برداري و خدمات مشتركان تدوین شده است.



معاون هماهنگي توزيع توانير با اعلام اینکه در راستای کاهش پیک و مدیریت مصرف برق ماموریت‌هایی به شرکت‌های توزیع برق استان‌های سراسر کشور واگذار شده است، تصریح کرد: تمامی این شرکت‌های برقی مقرر شده نتایج اقدامات کاهش پیک مصرف برق را در قالب گزارش‌هاي 15 روزه ارائه کنند.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون در بخش مدیریت مصرف برق اجرای 10 برنامه اجرایی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: آموزش و بهينه‌سازي مصرف، جمع آوري لامپ‌هاي پرمصرف مشتركان تجاري، آموزش بانوان شاغل و خانه‌دار، مميزي ساختمان‌هاي آموزش و پرورش، ترويج استفاده از انرژي‌هاي نو به ويژه انرژي خورشيدي و ترويج استفاده از لوازم و تجهيزات انرژي‌بر با راندمان بالا و استاندارد از مهمترین این برنامه‌ها است.



به گفته خوش خلق، بهينه‌سازي مصرف روشنايي معابر، ادامه جمع‌آوري انشعابات غير مجاز، رفع اتصالات سست شبكه، تست لوازم اندازه گيري ديماندي، كاهش تلفات برق، شناسايي ديزل‌هاي مشتركان و استفاده در ايام اوج بار سال 93 و شناسايي فيدرهاي غيرحساس، كم اهميت و كشاورزي از دیگر اقدامات در دست اجرا است.



معاون هماهنگي توزيع توانير با بیان اینکه تا پیش از تابستان سال آینده ادامه كنترل مضاعف سيستم صورت حساب گيري مشتركان برق در اولویت شرکت‌های توزیع برق و توانیر قرار دارد، بیان کرد: همچنین برنامه‌ریزی‌هایی به‌منظور بازرسی كنتورهاي غير ديماندي شبکه برق و تعويض لوازم اندازه گيري معيوب انجام گرفته است.