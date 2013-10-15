به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه بازدید از ساختمان معماری و نمایشگاه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گفت: در این مدت که سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی را پذیرفتم در حال جمع آوری اطلاعات موجود از وضعیت دانشگاه هستیم تا گزارش آن را به هیات امنا ارائه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه توسعه کیفی دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در سه دهه گذشته، دانشگاه توسعه کمی خوبی داشته است و برای دهه چهارم فعالیت دانشگاه باید برنامه هایی تهیه شود که فضاها، تجهیزات و نیروهای متخصص، به توسعه کیفی، علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری بپردازند.

میرزاده با بیان اینکه وجه مشخص این حرکت ما به سمت و سوی تبدیل علم به ثروت خواهد بود، اظهار داشت: توسعه آموزشی و پژوهشی باید به صورت جدی در دستور کار دانشگاه قرار گیرد چرا که امکان تبدیل علم و فناوری موجود به ثروت، فراوان است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه واحد کرمانشاه دستاوردهای علمی بالایی دارد، گفت: این نمایشگاه نشان می دهد که امکان تبدیل علم به ثروت به صورت بالقوه وجود دارد و برای رفع نیازهای کشور مفید است.