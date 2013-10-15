وی با تأکید بر اینکه توسعه کیفی دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در سه دهه گذشته، دانشگاه توسعه کمی خوبی داشته است و برای دهه چهارم فعالیت دانشگاه باید برنامه هایی تهیه شود که فضاها، تجهیزات و نیروهای متخصص، به توسعه کیفی، علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری بپردازند.
میرزاده با بیان اینکه وجه مشخص این حرکت ما به سمت و سوی تبدیل علم به ثروت خواهد بود، اظهار داشت: توسعه آموزشی و پژوهشی باید به صورت جدی در دستور کار دانشگاه قرار گیرد چرا که امکان تبدیل علم و فناوری موجود به ثروت، فراوان است.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه واحد کرمانشاه دستاوردهای علمی بالایی دارد، گفت: این نمایشگاه نشان می دهد که امکان تبدیل علم به ثروت به صورت بالقوه وجود دارد و برای رفع نیازهای کشور مفید است.
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