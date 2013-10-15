به گزارش خبرنگار مهر، رحمان علیزاده صبح سه شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک ها با تبریک اعیاد پیش رو اظهار داشت: متقاضیان اشتغال و وام های خوداشتغالی برای ضمانت با مشکل روبرو هستند و بهتر است بانک ها در این خصوص وحدت رویه داشته باشند و تا جایی که امکان دارد در بحث اشتغال با شهروندان مساعدت و همکاری کنند.



وی افزود: شهرستان قدس بین دو کلانشهر قرار گرفته است و مردم انتظار دارند ادارات مختلف به خصوص بانک ها خدماتی به کیفیت خدمات ارائه شده در بانک های این کلانشهرها ارائه دهند در همین راستا از کارکنان بانک ها انتظار می رود که طرح تکریم ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار دهند و با ارباب رجوع به نحوی رفتار کنند که هم شان خود و هم شان مخاطب رعایت شود.



هر شعبه باید دو دستگاه خودپرداز داشته باشد



این مسئول ادامه داد: اکثر شعب بانک های مختلف فعال شهرستان دارای دو دستگاه خودپرداز هستند اما برخی تنها یک دستگاه فعال دارند که باید تلاش کنند این میزان را افزایش دهند و هر شعبه حداقل دو دستگاه خودپرداز برای خدمت رسانی به مردم داشته باشد.



علیزاده عنوان کرد: ارزیابی های مستمر نشان می دهد که در اکثر دستگاه ها تامین نقدینگی مطلوب است اما در بعضی شعب کم کاری هایی انجام می شود که به آن ها تذکر داده می شود، همچنین انتظار می رود شعب در راستای تحقق دولت الکترونیک دستگاه های پوز را در اختیار اصناف قرار دهند.



در ادامه نشست رئیس پلیس پیشگیری و عملیات شهرستان قدس اظهار داشت: مسئولان شهرستان، نیروی انتظامی و خود بانک ها در قبال امنیت بانک ها وظیفه دارند زیرا اگر سرقتی در بانکی رخ دهد به دلیل این که جزو جرائم خشن محسوب می شود، جدا از زیر سوال رفتن امنیت آن بانک امنیت شهرستان نیز زیر سوال می رود.



سرهنگ علی محمد تکلو افزود: تا پایان سال 91 از طریق نیروی انتظامی برای بانک ها، نگهبان فرستاده می شد ولی از آغاز سال جاری بنا بر دستور العمل جدید نیروی انتظامی نمی تواند مستقیما برای بانک ها نگهبان بفرستد بلکه این کار از طریق شرکت های خدماتی- حفاظتی انجام می گیرد.



حضور نگهبان با لباس نیروی انتظامی به بانک ها امنیت می بخشد



وی یادآور شد: کار با این شرکت ها قوانین و مقررات خاصی دارد و حتما باید قرارداد رسمی مابین طرفین امضا شود، برای آگاهی بانک ها در این زمینه نیروی انتظامی از طریق فرمانداری به همه شعب بانک های مختلف فعال در شهرستان نامه فرستاده و دو شرکت خدماتی- حفاظتی شهرستان را هم معرفی کرده است.



تکلو افزود: حضور نگهبان با لباس فرم نیروی انتظامی خود بار امنیتی بسیار بالای برای بانک ها به ارمغان می آورد و از هرگونه تخلف و درگیری درون بانک ها پیشگیری می کند، نصب سیستم های امنیتی هوشمند و تعامل بالا با نیروی انتظامی نیز در افزایش امنیت بانک ها موثر است.