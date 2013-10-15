به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه جمعی از دانش آموزان شهرستان ورامین برای بازدید از مناطق عملیاتی عازم جنوب کشور شدند.
رئیس اداره آموزش و پرورش ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با روز عرفه و ایام مبارک عید سعید قربان بیش از 400 دانش آموز شهرستان ورامین در قالب اردوی راهیان نور به همت سپاه ناحیه ورامین و اداره آموزش و پرورش با 9 دستگاه اتوبوس عازم منطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
وی عنوان کرد: این دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق مختلف عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند و با رشادت های بسیجیان و ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی بیشتر آشنا می شوند.
این مسئول با اشاره به ضرورت آشنایی نسل جوان با اهداف دفاع مقدس اظهار داشت: دانش آموزان به عنوان آینده سازان این سرزمین باید با رشادت ها و شجاعت ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی که با دست خالی از میهن اسلامی دفاع کردند، آشنا شوند.
عرب عامری ادامه داد: امروز دشمنان انقلاب اسلامی می دانند که از طریق جنگ نظامی نمی توانند به اهداف خود برسند، به این خاطر فرهنگ و اعتقادات دینی افراد جامعه به ویژه نسل جوان را هدف حملات خود قرار می دهند و شرکت در این اردوها می تواند ضمن تقویت اعتقادات دانش آموزان، توطئه های دشمنان را نیز نقش بر آب کند.
رییس اداره آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: نوجوانان و جوانانی که حوادث انقلاب و جنگ تحميلي را از نزديک مشاهده نکردند با حضور در جنوب کشور و بازگويي وقايع جنگ از زبان رزمندگان و ايثارگران، با فداکاري نسل هاي گذشته انقلاب اسلامي آشنا مي شود.
وی تأکید کرد: حضور دانش آموزان و جوانان در مناطق جنگی قطعا موجب برکات فراوانی برای کشور خواهد بود و موجب آشنایی بیشتر با سیره ایثارگران و رشد و اعتلای فرهنگی آنان خواهند شد.
ورامین - خبرگزاری مهر: رییس اداره آموزش و پرورش ورامین گفت: همزمان با روز عرفه و عید سعید قربان، 400 دانش آموز شهرستان ورامین عازم سرزمین نور شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه جمعی از دانش آموزان شهرستان ورامین برای بازدید از مناطق عملیاتی عازم جنوب کشور شدند.
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