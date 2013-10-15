به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه جمعی از دانش آموزان شهرستان ورامین برای بازدید از مناطق عملیاتی عازم جنوب کشور شدند.



رئیس اداره آموزش و پرورش ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با روز عرفه و ایام مبارک عید سعید قربان بیش از 400 دانش آموز شهرستان ورامین در قالب اردوی راهیان نور به همت سپاه ناحیه ورامین و اداره آموزش و پرورش با 9 دستگاه اتوبوس عازم منطق عملیاتی جنوب کشور شدند.



وی عنوان کرد: این دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق مختلف عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند و با رشادت های بسیجیان و ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی بیشتر آشنا می شوند.



این مسئول با اشاره به ضرورت آشنایی نسل جوان با اهداف دفاع مقدس اظهار داشت: دانش آموزان به عنوان آینده سازان این سرزمین باید با رشادت ها و شجاعت ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی که با دست خالی از میهن اسلامی دفاع کردند، آشنا شوند.



عرب عامری ادامه داد: امروز دشمنان انقلاب اسلامی می دانند که از طریق جنگ نظامی نمی توانند به اهداف خود برسند، به این خاطر فرهنگ و اعتقادات دینی افراد جامعه به ویژه نسل جوان را هدف حملات خود قرار می دهند و شرکت در این اردوها می تواند ضمن تقویت اعتقادات دانش آموزان، توطئه های دشمنان را نیز نقش بر آب کند.



رییس اداره آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: نوجوانان و جوانانی که حوادث انقلاب و جنگ تحميلي را از نزديک مشاهده نکردند با حضور در جنوب کشور و بازگويي وقايع جنگ از زبان رزمندگان و ايثارگران، با فداکاري نسل هاي گذشته انقلاب اسلامي آشنا مي شود.



وی تأکید کرد: حضور دانش آموزان و جوانان در مناطق جنگی قطعا موجب برکات فراوانی برای کشور خواهد بود و موجب آشنایی بیشتر با سیره ایثارگران و رشد و اعتلای فرهنگی آنان خواهند شد.