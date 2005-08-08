سهيل كريمي در گفت وگو با "مهر": فقدان تشكيلات منسجم و حرفه اي مهمترين مشكل روزنامه نگاران است

سهيل كريمي مستندساز و خبرنگار در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مورد مهمترين مطالبات و مشكلات روزنامه نگاران كشور اظهار داشت : من فكر مي كنم فقدان يك تشكيلات صنفي قوي و منسجم مهمترين مشكل و ايجاد آن مهمترين مطالبه روزنامه نگاران كشور باشد.

وي ادامه داد: مناسفانه نه انجمن صنفي روزنامه نگاران و نه انجمن روزنامه نگاران مسلمان هيچ كدام نتوانسته اند اين رسالت حرفه اي را انجام بدهند، انجمن صنفي عملكردي كاملا سياسي و جناحي دارد و انجمن روزنامه نگاران مسلمان هم در حقيقت براي رقابت با انجمن صنفي تشكيل شده است.

كريمي كه سابقه روزنامه نگاري در نشرياتي چون"شلمچه و جبهه و ..." را دارد، تلخ ترين خاطره اش از كار خبرنگاري را چنين توصيف كرد : " تلخ ترين خاطره ام در كار خبرنگاري بازداشت 4 روزه ام مي دانم كه همه اين چهار روز را در انفرادي به سر بردم و بعد از برائت در اتهام اوليه كه به من زده بودند مرا متهم به حمايت از كتك خوردن 13 گردشگر آمريكايي كردند و سپس مرا با چشمان بسته در يكي از خيابانهاي تهران رها كردند".

وي همچنين شيرين ترين خاطره مطبوعاتي اش را ازدواج با يك روزنامه نگار توصيف كرد.

خاطرنشان مي شود آخرين اثر اين مستندساز به نام "شكست هيمنه" كه به ماجراي تجاوز قايق هاي انگليسي به حريم آبي كشورمان و اسارت آنها توسط نيروهاي گارد ساحلي سپاه مي پردازد، همچنان در توقيف به سر مي برد.