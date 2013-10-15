يكي از راهكارهاي حل معضل ترافيك آموزش همگاني است

به گزارش خبرنگار مهر، وي در ادامه افزود: عده اي بر اين اعتقادند كه آموزش مختص سن خاصي هست و مثلا يك راننده ناوگان حمل و نقل عمومي در صورت شركت در دوره آموزشي بازده خوبي نخواهد داشت كه تحقيقات علمي خلاف اين مساله را ثابت كرده است.

سرپرست شهرداري گرگان با توجه به برگزاري همايش "آرامش و فرهنگ رانندگي" گفت: بررسي رفتار مردم در بحث شهر نشيني و به خصوص حمل و نقل شهري و ترافيك نشان مي دهد كه با آموزش فرهنگ جامعه صورت مي گيرد و بسياري از مشكلات كه در شهرها با آنها در گير هستيم ناشي از فرهنگ غلط حاكم بر جامعه است.

ابراهيم كريمي با توجه به فرهنگ عمومي مردم ايران در مقايسه با رفتار شهري مردم كشورهاي همجوار افزود: با توجه به پيشينه تاريخي مردم ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه متاسفانه در بحث فرهنگ عمومي و شهر نشيني شاهديم كه آنها در رعايت فرهنگ و مقررات عمومي و شهري بسيار از ما جلوتر هستند.

وي يكي از اولويتهاي شهرداري گرگان جهت تغيير فرهنگ شهر نشيني را برگزاري همايشهاي آموزشي عنوان كرد و يادآور شد: با جريمه و تذكر نمي شود انتظار بهبود در وضعيت كنوني را داشت و تا زمان تغيير فرهنگ اجتماعي و الگو سازي اين دوره ها بايد در كنار اقدامات عملياتي تداوم پيدا كند.

لازم بذكر است همايش آموزشي "آرامش و فرهنگ رانندگي" ويژه رانندگان شهر گرگان امروز در تالار فخرالدي اسعد گرگاني برگزار شد.