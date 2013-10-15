115 ناظر بهداشتی در سیستان و بلوچستان بر نحوه ذبح دام نظارت دارند/ادارات دامپزشکی فردا دایر هستند

مهدی حسینی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور پیشگیری از هر گونه انتقال بیماری و همچنین نظارت بر نحوه ذبح بهداشتی و سلامت دام های مورد استفاده در عید قربان بازرسان این سازمان در قالب 62 گروه به صورت ثابت و سیار خدمات لازم را به شهروندان ارایه می کنند.

وی ابراز داشت: درمانگاه های دامپزشکی استان در همین راستا به منظور ارایه خدمات و معاینه دام های مورد ذبح خدمات مورد نیاز شهروندان را به صورت رایگان ارایه می کنند.

حسینی اظهار داشت: تمامی شهروندان می توانند به منظور بهره گیری از خدمات سازمان دامپزشکی، مشاوره با ناظران بهداشتی و یا در صورت نیاز به اعزام بازرس با سامانه پاسخگویی 1512تماس حاصل نموده و از نظر کارشناسان این سازمان در خصوص اطلاعات مورد نیاز استفاده کنند.

وی ابراز داشت: ادارات تابعه این سازمان فردا همزمان با روز عید قربان در تمامی شهرستان ها دایر هستند و گروه های سیار نیز به صورت گردشی خدمات لازم را در محل سکونت شهروندان و متقاضیان به صورت رایگان ارایه می کنند.

وی تاکید کرد: به منظور ارتقای شاخص های بهداشتی و تایید سلامت دام زنده به شهروندان توصیه می شود تا دام مورد نظر خود را از مکان های مورد تایید این سازمان تهیه کرده و در هنگام کشتار و یا خرد کردن گوشت حتما از روپوش،دستکش و وسایل محافظتی استفاده کنند.