کمیته معلولان زیر نظر کمسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلانشهر تبریز تشکل شد

سعیدحاجی زاده ظهر امروز در گفتگو با مهر با اشاره به تشکیل کمیته معلولان با هدف رسیدگی به مشکلات معلولان گفت: این کمیته در دومین جلسه کمسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمی تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه معلولان، گزارشی از مسایل و مشکلات خود را ارایه دادند و قرار شد با برگزاری جلسات و همکاری متولیان امر در این کمیته به مطالبات آنها رسیدگی شود.

حاجی زاده اشتغال را از مهم ترین و اساسی ترین مطالبات معلولان جسمی، نابینایان و ناشنوایان دانست و افزود: مشکل اشتغال یکی از مهم ترین دغدغه این قشر است و باید با انجام راهکارهایی به مطالبات و مشکلات آنها رسیدگی شود.

وی با اشاره به ساماندهی محیط شهری برای معلولان گفت: ساماندهی محیط شهری برای معلولان یکی از وظایف مهم شهرداری است و باید در مکان های خصوصی نیز فضاهایی را برای تسهیل عبور و مرور معلولان مشخص کرده و اقدامات موثری برای حل مشکلات این قشر ارایه داد.

گفتنی است علی مشایخی به عنوان نماینده معلولان جسمی، نابینایان و ناشنوایان با شورای اسلامی کلانشهر تبریز در کمیته معلولان انتخاب شد.