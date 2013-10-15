به گزارش خبرنگار مهر، جلال قلعه شاخانی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین دوره جشنواره تئاتر استان کردستان در سنندج با بیان اینکه تئاتر یک هنر زنده است و زندگی را به جامعه انتقال می دهد، اظهار داشت: استفاده از این ظرفیت می تواند جامعه را به سمت قله های بلند فرهنگی سوق دهد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید مردم را با هنر تئاتر آشنا کنند، افزود: هنرمندان هم باید با تولید نمایش های جذاب و مناسب، زمینه تحقق این شعار را فراهم کنند چون وقتی نمایش مطلوب باشد باعث حضور پرشور مردم می شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه می توان باید و نبایدها را از طریق تئاتر به مخاطب منتقل کرد، ادامه داد: مسئولان باید به هنرمندان اعتماد کرده و با حمایت از آنان زمینه تقویت بعد فرهنگی و هنری جامعه را فراهم کنند.

قلعه شاخانی یادآور شد: تئاتر تجربه زیباشناختی و هستی شناسی مخاطبان خویش را در خدمت گسترش بخشیدن به تجربه حیات انسانی در می آورد و در هنر تئاتر این نوع ارتباط، یک کنش متقابل و هم‌ زمانی است زیرا توفیق هنر تئاتر با حضور تماشاگر حاصل می شود.

وی بیان کرد: شناخت کافی از فرهنگ، خواسته ‌ها، آرمان ها و نیازهای مخاطب، همچنین شناخت کافی از سبک ‌ها و مکاتب و تجربه‌‌ اجرایی موجب ارتباط کامل بین مخاطب و اثر هنری می شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ادامه با اشاره به اینکه کردستانی ها در زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی بسیار مستعد و توانمند هستند، گفت: کردستان با پيشينه بسیار غني و پرباری که دارد، توانسته به عنوان يکي از پايه هاي اصلي تئاتر کشور شناخته شود.

قلعه شاخانی اظهار داشت: تئاتر استان نیازمند بستر سازی ها و پشتیبانی مسئولان است، چرا که با فراهم کردن جايگاه هاي مناسب مي توان به رشد و تعالي این بعد از هنر کمک شایانی کرد.

در پایان این مراسم از نفرات برگزیده در بخش های طراحی لباس و صحنه، بازیگری زن و مرد، کارگردانی و طراحی بروشور نمایش های حاضر در جشنواره تجلیل شد.