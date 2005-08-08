۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۳

سري جديد " مستند ايران " بزودي از شبكه اول سيما پخش مي شود

مجموعه " مستند ايران " به تهيه كنندگي و كارگرداني "حميد مجتهدي" در شبكه اول سيما تهيه و آماده پخش است.

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، سري جديد مجموعه " مستند ايران " در 14 قسمت تهيه شده است. اين مستند نگاه توريستي به جذابيت هاي سرزمين كهن و پهناور ايران دارد. 4 قسمت از اين برنامه ويژه جذابيت هاي توريستي تهران، 2 قسمت ويژه كاشان، 4 قسمت ويژه اصفهان و 4 قسمت ويژه شيراز و بناهاي ماندگاري همچون تخت جمشيد اختصاص دارد.
مجموعه فرهنگي، تاريخي "مستند ايران" را " شانته هانيز "، خبرنگار هلندي الاصل تلويزيون آفريقايي الاصل به همراه " چيتر لطيفي " روايت مي كنند.
" حميد مجتهدي " نيز كارگرداني و تهيه كنندگي و " علي درخشاني "، آهنگسازي اين مستند را بر عهده دارند. اين مجموعه مستند توسط " محمد ابراهيميان " نوشته شده است.
" مستند ايران " كه بزرگترين مستندي است كه به موضوع ايران پرداخته، توسط "بهروز رضوي" و "اليزا اورامي" گويندگي شده است.
گفتني است، سري قبل اين برنامه از شبكه اول سيما به روي آنتن رفته بود.

