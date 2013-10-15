به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی بصیرت ظهر امروز در همایش سراسری روسا و رابطان پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف کشور در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: حدود 120 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در 23 شهرستان استان فعالیت می‌کنند که ساماندهی واحد های بدون پروانه را با سیاست افزایش هزینه های جاری آب و برق آنان در در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی در خصوص مباحث آموزشی اصناف افزود: آموزش های اصناف در عین اضافه شدن باید یکپارچه شود به این معنا که آموزش های لازم در مورد اماکن،امربه معروف،بهداشت و بهداشت محیط نباید به طور پراکنده انجام گیرد.

رئیس مجمع امور صنفی استان اصفهان ادامه داد: رمز ورود به سایت اصناف ایرانیان باید در اختیار روسای اتحادیه های صنفی قرار گیرد تا جایگاه آنان نیز بر اساس قانون رعایت شود.

نباید به اصناف با دیدی صرفاً خدماتی نگریست

وی با انتقاد از اینکه به اصناف فقط به دیدی خدماتی نگاه می شود، گفت: در سه سال اخیر در جلسه ای آموزشی در کیش اعتراض خود را به مسوولان درباره بی توجهی آنان به تخصیص سهم اصناف در هدفمندی یارانه ها اعلام نمودم که متعاقب آن 10 درصد نیز در قانون برای این امر تخصیص یافت.

بصیرت ادامه داد:در حال حاضر کلونی های مختلفی از اصناف تولیدی در نقاط مختلف شهر و استان اصفهان چرخ بسیاری از کارخانجاتیکه دچار کمبود قطعات ناشی از تحریم ها شده اند را می گردانند.

رئیس مجمع امور صنفی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر افراد دانشگاهی در کنار افراد با تجربه سابق صنفی قرار گرفته اند،بیان داشت:به اصناف نباید کوچک نگاه کرد چرا که می توانند سهم بزرگی در صنعت و تجارت داشته باشند.

بصیرت با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد فعلی اصناف گفت:تفکرات سنتی اصناف باید به تجارت بر مبنای تکنولوژی روز انجام شود و از سوی دیگر نباید صنوف به بازار های یک شهرستان و یا استان محدود شوند بلکه باید به دنبال ورود در بازارهای جهانی باشند.

عدم مطابقت هزینه اصناف کشور با معیار جهانی

وی در ادامه سخنان خود افزود:حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند که حدود دو میلیون واحد آن دارای پروانه کسب می باشد اما نکته این استکه هر واحد صنفی در کشور حدود 23 نفر هزینه دارد که این موضوع با معیارهای جهانی همخوانی ندارد و این معضل باید با کارشناسی بیشتر رفع شود.

این فعال صنفی با اشاره به صادرات خدمات مهندسی به اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از طریق اصناف استان اظهار داشت:واحد های تولیدی بدون آلایندگی نزدیک شهر ها باید ارتقا یابد تا به نحوی هم از فشار هزینه های آن برجامعه کاسته شود.

بصیرت در ادامه یاآور شد:در جلسات برگزار شده در کمیسون نظارت بر اصناف شهرستان های مختلف استان پیشنهاداتی ارایه شده که حتی به عنوان مصوبه از طرف شورای اصناف کشور اعلام شده است.

به گزارش مهر، در پایان این همایش از تعدادی از مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی مجامع امور صنفی 23 شهرستان استان اصفهان تجلیل شد.