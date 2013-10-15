آزادترین انتخابات را در سال 92 داشتیم/ من به خواست مردم برای ریاست جمهوری ثبت نام کردم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر سه شنبه در دیدار با جمعی از عشایر و اقوام مختلف استان کرمانشاه که در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: لحظات خوبی را در بین مردم عشایر، اهل حق و مردم اهل سنت استان گذراندم. حرف های مهمی شنیدم که با اکثریت مطالب آن موافقم، اگر بخواهیم عدالت اسلامی را رعایت کنیم و اگر بخواهیم به قانون اساسی عمل کنیم حرف های شما زیاده خواهی نیست.

اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: از روزی که انقلاب کردیم و از وقتی که جنگ به ما تحمیل شد و بعد راه سازندگی را باز کردیم در همه مراحل، مقاومت مردم ایران را ستودنی می بینیم. امروز مشکلات جدید دامن گیر ما شده است و از داخل و خارج تحت فشاریم. مشکلات اقتصادی فرهنگی اداری و کم و بیش امنیتی در کشور وجود دارد که زندگی را به کام برخی مردم تلخ کرده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که نگران تجاوز قدرت های غربی بودیم، هوشیاری مردم مسئله را از لبه پرتگاه خطر نجات داد، شما می گویید که من راهنمایی کردم اما نام نویسی من در انتخابات زمان زیادی را از من نگرفت با خواست ملت بود، شما حماسه سازید نه من.

دموکراتیک ترین انتخابات را در سال 92 داشتیم

هاشمی گفت: مردم با آرامش پای صندوق های رأی رفتند و انتخابات را برگزار کردند، بدخواه ترین انسانها نیز نمی توانند به سلامت انتخابات خرده بگیرند، حتی کسانی که جمهوری اسلامی را یکی از بدون دموکراسی ترین کشورها معرفی می کردند امروز اعتراف کرده اند که در ایران دموکراسی به صورت کامل وجود دارد.

وی افزود: در شرایطی که بیشتر مردم عشایر و روستاها ابزار اطلاع رسانی هم نداشتند. برخی فکر می کردند این آگاهی به وجود آمده در جامعه تنها مختص کلان شهرهاست اما دیدیم که آراء مردم نشان از یک آگاهی فراگیر در عشایر و روستا ها داشت. آگاهی اصیل تر از شهرها در روستاها و عشایر وجود داشت. کسانی که کم هزینه اند و هم کمترین امکانات را دارند. باید بدانیم که مردم ما امروز آگاهند، امتی که آگاه شد به آسانی به جهل باز نمی گردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیشرفت ملل به علت آگاهی آنهاست، ملل عقب مانده نمی توانند خود را نجات دهند. خداوند یک دفعه دلها را آگاه می کند، امروز می بینیم مردم شیعه، سنی و اهل حق در کنار هم همزیستی می کنند. اما عده ای افراطی وجود دارند که این اتفاق نظر را به هم می زنند و ایجاد تنفر می کنند. شما اینها را به حساب انقلاب نگذارید این افراطی ها از اول انقلاب بوده اند در دادگاه ها، در دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و جاهای دیگر هنوز هم هستند.

هاشمی ادامه داد: لذا ما باید عامه مردم را به حساب بیاوریم چه فرق می کند بالاخره هرکسی به دین خودش علاقه دارد کسی نمی تواند به زور بگوید که از دین خود دست بردار. انبیا نشان دهنده راهند و هیچ کس را به زور و اجبار به دین دعوت نمی کنند این مشی، روش اسلام و روش انقلاب است.

رفسنجانی گفت: مردم باید دست از آزار یکدیگر بردارند و افکار خود را به هم تحمیل نکنند در امت اسلامی باید روح تسامح همیشه وجود داشته باشد. کسانی که تفرقه ایجاد می کنند بزرگترین گناه را مرتکب می شوند. امروز شاهد اوضاع به هم ریخته یمن، لیبی، مصر و تونس هستیم که چگونه دچار تفرقه شده اند.

رفسنجانی خطاب به عشایر ادامه داد: یک بحث سر افراطی هاست چون منحرفند، اما توده ملت ما تحمل عدالت مورد نظر شما را دارد که اجرا هم شده است. خواسته های شما مردم ایلات و عشایر زیاده طلبی نیست و اجرای آنها برای نظام هم خوب و هم مقدور است. آگاهی جدیدی که بعد از یک دوره از تحمیل ها در بین ملت ایران به وجود آمده را به فال نیک می گیریم که مردم خودشان سرنوشت خود را رقم می زنند.

گفتنی است در این مراسم و پیش از سخنرانی رفسنجانی افرادی از قوم لک، اهل سنت، اهل حق و ... مطالبی را مطرح کردند.