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۲۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۴

اخبار بحرین/

واکنش انگلیس به برخورد آل خلیفه با زندانیان/درخواست تحقیق درباره مرگ النشمی

واکنش انگلیس به برخورد آل خلیفه با زندانیان/درخواست تحقیق درباره مرگ النشمی

واکنش وزیر مشاور دولت انگلیس در امور خاورمیانه به برخوردهای زندانبانان رژیم بحرین با زندانیان و درخواست یک جمعیت حقوق بشری برای تحقیق درباره مرگ یوسف النشمی که اخیرا به سبب بی توجهی عمدی زندانبانان رژیم فوت کرد از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، هیو رابرتسون وزیر مشاور دولت انگلیس در امور خاورمیانه از جدی گرفتن موضوع نقض حقوق بشر از سوی کشور متبوعش خبر داد.

وی افزود: انگلیس همه موارد مربوط به نقض حقوق بازداشت شدگان و برخورد بد با آنها به طور جدی دنبال می کند

رابرتسون بیان کرد: ما از دولت بحرین انتظار داریم به تعهدات خود درباره موضوعات حقوق بشری و پایبندی به معیارهای بین المللی عمل کند.

از سوی دیگر یک جمعیت حقوق بشری بحرینی با صدور بیانیه ای خواستار انجام تحقیقات درباره مرگ یوسف النشمی از بازداشت شدگان بحرینی شد.

در این بیانیه آمده است: تحقیقات جدی باید انجام شود تا قصور مسئولان زندان شود به ویژه که هم اکنون در زندانهای رژیم بحرین تعدادی بیمار با شرایط خاص وجود دارد.

کد مطلب 2156645

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