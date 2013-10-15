ضرورت اقدامات زیرساختی برای ارتقای توانمندیهای امدادی

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر سه شنبه در مراسم رژه موتوری ناوگان امدادی جمعیت هلال احمر مازندران افزود: با توجه به شرایط حادثه خیزی استان، اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی بموازات اقدامات زیرساختی برای ارتقای توانمندیای امدادی ضروری است.

فلاح نامگذاری این هفته به عنوان هفته کاهش اثراث بلایای طبیعی، تلاش برای فرهنگسازی، برنامه ریزی و تمرین مشارکت دستگاههای ذیربط را برای کاهش خسارات ناشی از وقوع حوادث طبیعی ضروری دانست.

وی با تقدیر از خدمات هلال احمر گفت: ارتقای توانمندی وکارآمدی هلال احمر باعث اطمنیان خاطر شهروندان و افزایش ضریب امنیت خواهد شد.

فلاح تصریح کرد: همه دستگاهای اجرایی باید همانند هلال احمر در مقوله کاهش اثرات بلایای طبیعی مشارکت داشته باشند.

استاندار مازندان با تاکید بر ضرورت اقدامات زیرساختی در مقوله کاهش بلایای طبیعی گفت: در بسیاری از کشورها آموزشهای کاربردی، مدیریت بحران و چگونگی مقابله با حوادث از مدارس و مهدهای کودک شروع شده است که این می تواند تجربه خوبی باشد.

استاندار امدادگری را افتخاری بزرگ دانست و گفت: دوست داشتم من هم لباس امدادگری می پوشیدم.