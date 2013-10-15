تکمیل پروژه های ورزشی خراسان شمالی نیازمند 450 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی روشن عصر سه شنبه، در آستانه هفته تربیت بدنی در نشست با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 64 پروژه نیمه تمام ورزشی در سطح استان نیازمند تامین اعتبارات ملی و استانی است.

وی تکمیل پروژه های ورزشی سالن سه هزار نفری شیروان ، سالن ورزشی دوهزار نفری اسفراین و ورزشگاه 15 هزار نفری بجنورد را از جمله طرح های نیمه تمام ورزشی عنوان کرد و گفت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم، تکمیل این پروژه ها با اولویت خاص در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان استان قراردارد.

وی میزان اعتبارات تخصیص یافته به این اداره کل را ناچیز عنوان کرد و گفت: هم اکنون 64 پروژه نیمه تمام ورزشی از مصوبات سفر دولت دهم به خراسان شمالی نیازمند 330 میلیارد ریال اعتبار است.

روشن با اشاره به ساخت 40 فضای روباز ورزشی مصوب سفر رهبری اظهار داشت: تعداد 9 پروژه از محل مصوبات سفر رهبری در شهرستانهای بجنورد، شیروان، اسفراین با اعتباری بالغ بر 648 میلیون ریال هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز 2 پروژه از مصوبات سفر رهبری شامل پیست دو و میدانی و سایت تیراندازی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال اجرایی و باقی مانده پروژه های مصوبات سفر بر اساس برنامه زمانبندی شده عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی با اشاره به برنامه توسعه پنجم، سرانه پیش بینی شده فضاي ورزشي در كشور را يك متر عنوان کرد و گفت : سرانه فضای ورزشی در خراسان شمالی هم اکنون 56 سانتی متر است که با محقق شدن پروژه هاي نيمه تمام به میانگین کشوری نزدیک خواهیم شد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های هفته تربیت بدنی گفت: در طول این هفته 70 برنامه محوری فرهنگی ورزشی در شهرستانهای استان اجرایی خواهد شد.

روشن ، پیاده روی عمومی و سراسری 26 مهرماه، ورزش صبحگاهی در پارک های عمومی، کوهپیمایی عمومی، حضور ورزشکاران در نماز جمعه، اجرای ورزشهای باستانی و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی ویژه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان را بخشی از برنامه های هفته تربیت بدنی عنوان کرد.