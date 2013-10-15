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۲۳ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۵

نصرتی تاکید کرد:

مسائل حاشیه ای و فرعی مشکل اساسی ازدواج جوانان/ مهریه های سنگین برچیده شود

مسائل حاشیه ای و فرعی مشکل اساسی ازدواج جوانان/ مهریه های سنگین برچیده شود

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي مسائل حاشیه ای و فرعی را بزرگترین مشکل بر سر راه ازدواج جوانان دانست که برچیده شدن این مسائل نیازمند فرهنگسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي نصرتي سه شنبه در آيين تجليل از خيرين و خادمين امر ازدواج اظهارداشت: مرتفع كردن چنين مسايل حاشيه‌ اي و فرعي كه مشكلي اساسي در راه ازدواج جوانان است نيازمند فرهنگ‌ سازي و عزم همگاني است.

نصرتي سنگيني مهريه و تجملات ويرانگر را مانع شكل‌ گيري ازدواج در جامعه دانست و افزود: گرچه چنين رفتارهايي مورد پسند دين اسلام نیست اما امروز مهريه به دغدغه بزرگي براي خانواده‌ها تبديل شده و راه را براي ازدواج بسياري از جوانان مسدود كرده است.

وی ازدواج را عامل مهمی در رشد معنوی جوانان دانست و تاکید کرد: مشکل ازدواج جوانان بايد در كنار حل مشكلات ديگر جوانان از جمله مسكن و اشتغال، جزو اولويت ‌هاي كشور قرار گيرد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي به نقش حياتي ازدواج در كاهش معضلات اجتماعي اشاره کرد و گفت: بايد با ايجاد همسويي و هماهنگي لازم بين بخش ‌هاي مسئول، جوانان را از مزاياي زندگي مشترك سالم در جامعه بهره‌ مند كنيم.

 

کد مطلب 2156668

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