مسائل حاشیه ای و فرعی مشکل اساسی ازدواج جوانان/ مهریه های سنگین برچیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي نصرتي سه شنبه در آيين تجليل از خيرين و خادمين امر ازدواج اظهارداشت: مرتفع كردن چنين مسايل حاشيه‌ اي و فرعي كه مشكلي اساسي در راه ازدواج جوانان است نيازمند فرهنگ‌ سازي و عزم همگاني است.

نصرتي سنگيني مهريه و تجملات ويرانگر را مانع شكل‌ گيري ازدواج در جامعه دانست و افزود: گرچه چنين رفتارهايي مورد پسند دين اسلام نیست اما امروز مهريه به دغدغه بزرگي براي خانواده‌ها تبديل شده و راه را براي ازدواج بسياري از جوانان مسدود كرده است.

وی ازدواج را عامل مهمی در رشد معنوی جوانان دانست و تاکید کرد: مشکل ازدواج جوانان بايد در كنار حل مشكلات ديگر جوانان از جمله مسكن و اشتغال، جزو اولويت ‌هاي كشور قرار گيرد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي به نقش حياتي ازدواج در كاهش معضلات اجتماعي اشاره کرد و گفت: بايد با ايجاد همسويي و هماهنگي لازم بين بخش ‌هاي مسئول، جوانان را از مزاياي زندگي مشترك سالم در جامعه بهره‌ مند كنيم.