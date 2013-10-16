توسعه کشاورزی موجب اشتغال جوانان ورزقان می شود/ ضرورت ایجاد فعالیتهای کشاورزی نوین در ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، الهویردی دهقانی پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با عید سعید قربان در مراسم افتتاح مجتمع کشاورزی سه راهی محمد خان بخش خاروانا با بیان این مطلب ابراز داشت: ایجاد فعالیت های کشاورزی نوین در منطقه ورزقان که با محرومیت و بیکاری جوانان دست و پنجه نرم می کند ضرورت انکار ناپذیری است که توجه مسئولان جهاد کشاوری استان و سرمایه گذاران و فعالان این عرصه را طلب می کند.

وی با تاکید بر استفاده از دستاوردهای نوین علمی در راه اندازی چنین مجتمع هایی در استان و به ویژه شهرستان گفت: کمبود آب کشاورزی ، نیاز جامعه به غذاهای ارگانیک و فرآورده های پروتئینی ، ایجاد چنین مجتمع هایی را که به نیاز غذایی جامعه پاسخ می دهد را چندین برابر کرده است.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ورود افراد علاقمند به توسعه طرح های کشاورزی حاکی از اعتقاد آنان به قبول مسئولیت و پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی است و حمایت از چنین افرادی باید در اولویت دستگاه های اجرایی باشد.

دهقانی با تصریح بر اینکه سرمایه گذاران در عرصه های مختلف کشور مشکلات مختلفی را تجربه می کنند اظهار داشت: عزم راسخ سرمایه گذاران در اجرایی کردن طرح هایشان مسئولیت مجلس و دولت را در تدوین قوانین سهل و کاربردی و ایجاد بسترهای لازم برای حمایت از این قشر را دو چندان می کند.

بر اساس این گزارش این مجتمع گلخانه ای با سرمایه گذاری بخش خصوصی با حضور نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی ، رئیس جهاد کشاورزی استان و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و معاونان در سه راهی محمد خان بخش خاروانا در زمینی به مساحت بیش از ۲۰۰ هکتار افتتاح شد.

این مجتمع گلخانه ای توان پرورش ۲۰۰ تن شیلات ، ۵۰۰ راس بره و تولید محصولات گلخانه ای و باغی به ترتیب در دو و ۸۰ هکتار زمین کشاورزی را داراست.

تاکنون در این مجتمع گلخانه ای ۱۰ هزار نهال سیب کاشته شده و در آینده نزدیک با مشارکت فنی و حرفه ای استان مجتمع آموزشی برای برگزاری دوره های عملی در زمینه رشته های مختلف کشاورزی برگزار می شود.

