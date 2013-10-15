سیمای ظاهری و فنی ساختمانهای مازندران مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه سه شنبه در پایان همایش مهندسی ساختمان، مدیریت شهری و توسعه پایدار گفت: این موارد جز نیازهای اولیه وضروری در صنعت ساختمان سازی است که متاسفانه این مهم در گذشته از آن به راحتی غفلت شده و باید در مدیریت جدید استان ونظام مهندسی ساختمان مازندران به آن توجه جدی واساسی شود.

وی افزود: مازندران در بحث نیروهای انسانی ومهندسان جوان ونخبه مرتبط با صنعت ساختمان وعمران دارای ظرفیت های بالایی است و متاسفانه نگاه جذب و بکارگیری نیروهای متخصص کمتر فراهم است.

استاندار مازندران با بیان اینکه باید شرایط حضور نیروهای متخصص ومجرب کاری و به دور از هرگونه سلیقه کاری در توسعه استان فراهم شود، تصریح کرد: مدیریت جدید استان در تدوین برنامه جهادی استان، اعتقاد وتاکید جدی برحضور همه مردم وظرفیت های آنان در بخش های مختلف است.

فلاح، با اشاره به اینکه نیاز امروز در مبحث ساختمان سازی در چارچوب قانون واستفاده از مقررات ملی ساختمان باید به صورت فرهنگ در جامعه نهادینه شود، اضافه کرد: سازمان نظام مهندس ساختمان مازندران در کنار شهرداریهای استان می توانند در جهت تقویت وپشتیانی از هم برای امنیت شهروندان استان از داشتن واحدهای مسکونی مطمئن تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مسایل مالی نباید هیچ وقت در کیفیت فنی وظاهری ساختمان سازی در استان تاثیربگذارد، به مهندسان جوان و انبوه سازان در بخش صنعت ساختمان مازندران توصیه کرد: اقدام آنان در ساخت وسازهای مسکونی با جان شهروندان همراه است وآنان این حق را دارند که در خانه های امن ومطئن ساخته شده، زندگی کنند.