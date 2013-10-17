حضور مشکوک منافقین در نشست خبری ظریف/"مان" نام خبرنگاران را برای سئوال از اشتون صدا می زد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، دومین روز مذاکرات ایران و 1+5 همراه با حاشیه هایی بود که برخی از این حواشی را در ادامه می خوانید.

- قرار بود مذاکرات در روز دوم از ساعت 11 به وقت محلی آغاز شود. در خواست دیر آغاز شدن مذاکرات از سوی طرف مقابل بود که برای رایزنی های بیشتر صورت گرفت. با این وجود اعضای 5+1 در ساعت مقرر نیز نتوانستند نشست را برگزار کنند و آن طور که مایکل مان در توئیتر خود منتشر کرد و البته اعضای تیم ایرانی اذعان داشتند؛ معاونین 6 کشور تا حدود ساعت 1 در جلسه ای با اشتون حضور داشتند و گزارش خود را مذاکرات دو جانبه و جلسات معاونین ارائه می کردند.

- دیر شروع شدن مذاکرات بازار شایعه را مانند همیشه در محل حضور خبرنگاران زیاد کرده بود. برخی حتی از حدود ساعت 11 در خروجی رسانه های خود خبر آغاز روز دوم مذاکرات را منتشر کرده بودند!

- مذاکرات دور دوم تا حدود ساعت 3 به وقت ژنو ادامه داشت. از زمانی که خبر پایان دور دوم و برگزاری نشست اختتامیه با حضور ظریف و اشتون آغاز شد ، همه خبرنگاران در تکاپو برای نشست خبری روسای هیأت ها بودند.

- یکی از نکات جالب پیش از آغاز این نشست سئوال یک خبرنگار خارجی بود که می پرسید شنیده است به ظریف پیش از سفر به ژنو در تهران حمله شده است!

- به هر حال خبرنگاران داخلی و خارجی از حدود ساعت 4 با اعلام مسئولان و با عبور از گیت های امنیتی وارد سالن برگزاری کنفرانس خبری شدند.

- کاترین اشتون حدود ساعت 5:30 به همراه مایکل مان ، هلگا اشمید ، آلن ایرو سایر نمایندگان 6 کشور وارد سالن کنفرانس شدند.

- مایکل مان در کنار اشتون قرار گرفت و طبق روال معمول با صدا کردن نام خبرنگاران اجازه سئوال کردن از اشتون را به آنها می داد. اشتون تنها به سئوال یک خبرنگار ایرانی جواب داد.

- نشست خبری اشتون بسیار کوتاه بود. اعضای 1+5 بلافاصله پس از نشست محل سالن را ترک کردند و به هیچ یک از سئوالات خبرنگاران به ویژه خبرنگاران ایرانی پاسخ ندادند.

- دقایقی پس از کاترین اشتون ، جواد ظریف به همراه تیم ایرانی وارد سالن کنفرانس شد. ورود ظریف با ویلچر به دلیل کمردرد جلب توجه می کرد و همین باعث شد که خبرنگاران در روی صندلی های خود برای دیدن وزیر امور خارجه نیم خیز شوند.

- یکی از اقدامات جالب وزیر امور خارجه نیز این بود که صحبت های اولیه خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی گفت. او اول به زبان انگلیسی صحبت کرد و با وجود آنکه مترجم وجود داشت ، گفت : حالا چند کلمه ای هم برای داخلی ها بگویم و با تبریک عید قربان نکات مد نظرش را مجددا به زبان فارسی بیان کرد.

- یکی از حواشی نشست خبری ظریف حضور 3 عامل منافقین بود که پیش از نشست خبری برای ایجاد اخلال وارد سالن شده بودند. البته این سه با درایت مسئولان به بیرون از محل هدایت شدند اما نکته قابل توجه در این مورد این بود که همه خبرنگاران دارای کارت خبرنگاری بودند و برای دریافت این کارت باید از قبل نام خود را به وزارت خارجه سوئیس اعلام می کردند. نکته ای که به نظر مبهم می رسید این بود که این عوامل چطور توانستند وارد سالن شوند!

البته گفته می شود که تعدادی از عوامل منافقین در ژنو مستقر هستند و در مقابل میدان سازمان ملل نیز هر از چندگاهی تحرکاتی را انجام می دهند. خبرنگار مهر برخی از آثار این تحرکات را نیز در نقاشی های دستی که روی برخی از دیوارها در نزدیکی این میدان کشیده شده بود مشاهده کرد.

- در نشست خبری وزیر امور خارجه کشورمان بر خلاف نشست کاترین اشتون به سئوالات بیشتری پاسخ داده شد و البته ظریف به سئوالات بسیاری از خبرنگاران خارجی پاسخ داد.

- پس از پایان نشست ظریف و تیم همراهش محل نشست را ترک کردند اما عباس عراقچی در میان خبرنگارن باقی ماند و به سئوالات بسیاری از خبرنگاران خارجی پاسخ داد تا جایی که نتوانست همراه با هیأت ایرانی محل حضور خبرنگاران را ترک کند.

- به محض پایان نشست به خبرنگاران داخلی اعلام شد که محمد جواد ظریف ساعت 9 به وقت محلی ژنو را ترک خواهد کرد و به همین دلیل به سرعت راهی رزیدانس و فرودگاه شدند.

- ظریف با توجه به وضعیت نامساعد جسمی از طریق بالابر سوار هواپیما شد.

