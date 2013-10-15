عراقچی :با هیأت انگلیس ملاقات خواهیم کرد/ نشست آتی ایران و 1+5 احتمالا یک ماه دیگر در ژنو خواهد بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، عباس عراقچی ، معاون حقیوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در پایان روز اول نشست ایران و 1+5 در ژنو در جمع خبرنگاران گفت: صبح فردا با هیأت انگلیس دیداری خواهیم داشت. این ملاقات به درخواست انگلیس بوده و البته از قبل نیز قرار بر این بود که ادامه مذاکرات نیویورک در ژنو باشد و در خصوص روابط دو جانبه مذاکره شود.

وی افزود:در خواست ملاقات با هیأت آمریکایی نیز از سوی طرف مقابل بود.

عراقچی ادامه داد: جلسه بعد از ظهر وارد بحث های ریز و مربوط به طرح ایران شدیم. من و همکارانم جزئیات مربوط را دقیق و مفصل توضیح دادیم . انها هم به سئولات زیادی داشتند که مطرح کردند و پاسخ داده شد.

وی تصریح کرد: از اینکه شکل مذاکرات جدی و واقعی بود و با روحیه حل مشکلات انجام شد ، هر دو طرف به خصوص طرف مقابل راضی بودند. طرف مقابل از اینکه سئوالات را جدی مطرح میکرد و پاسخ می گرفت .

عراقچی گفت: در این باره که مذاکرات پیشرفت داشته است یا نه فردا می توانیم قضاوت کنیم . امروز بحث ها مربوط به ایران بود . فردا بحث های مربوط به آنها مطرح می شود.

معاون وزیر امور خارجه خاظرنشان کرد: اگر در این دو بخش تعادل وجود داشته باشد می توانیم گام متعادل برداریم و می توانیم بگوییم مذاکرات خوب پیش رفته است . تا فردا نشنویم که آنها چقدر حسن نیت دارند نمی توانیم قضاوت کنیم .

وی تأکید کرد: بعد از مذاکرات ملاقات های دو جانبه صورت گرفت . اول خانم ظریف و اشتون دیدار داشتند و مروری برا مباحث روز بود. بعد ازآن ملاقات دو جانبه با هیأت آمریکایی و روس برای بار دوم صورت گرفت.

عراقچی بیان کرد: طرف مقابل با توجه به جدیت مباحث که انتظار نداشتند تا این اندازه جدی باشد ، درخواست کردند جلسه فردا با تأخیر آغاز شود. جلسه فردا ساعت 11 صبح اغاز می شود.

وی تصریح کرد: بحث ها کاملا جدی ولی فضا مثبت است و هر دو طرف سعی دارند فضای مذاکرات را مقبت نگه دارند. لحن صحبت ها مثبت است و ما در طرف مقابل تغییر لحن را سمت مثبت دیدیم ولی هنوز تغییر رویکرد را ندیدیم.

عضو تیم مذاکره کننده ایران خاطرنشان کرد: رویکرد آنها مثل سابق است ، علارغم اینکه از صبح امروز ثابت شد که تغییرات عمده ای کرده است ، امیدواریم تأثیر بحث های امروز را در تغییر رویکرد آنها فردا ببینیم. بدون تغییر رویکرد مشکل است که جلو برویم.

وی اظهار داشت: احتمالا ملاقات با هیأت انگلیس را مجید تخت روانچی انجام خواهد داد.

وی درباره ملاقات با هیأت چینی تصریح کرد: چینی ها در سطح مدیر کل در این شرکت کردند و ما نیز احتمالا در سطح مدیر کل با انها ملاقات خواهیم کرد.

عراقچی اظهار داشت: برای همه خظ قرمزهایی که داریم راه حل جدید پیدا کرده ایم . برای هر نگرانی یک راه حل وجود دارد. به طور مثال اگر خروج مواد برای ما یک خط قرمز است ، راه حل رفع نگرانی های مربوط آن را هم مضخص کرده ایم.

وی درباره ملاقات با هیأت آمریکایی اظهار داشت : با همه هیأت ها از جمله آمریکا مطرح کردیم ، اگر از ما انتظار اقدام اعتمادساز دارند باید خود هم اقدام اعتمادساز کنند. وقتی غنی سازی ما را شناساییی می کنند ،برای ما ایجاد اعتماد می کنند وگرنه این جق برای ما در ان پی تی وجود دارد.

عراقچی گفت: غیر از مقوله هسته ای وارد هیچ بحث دیگری با اعضای 1+5 نشده ایم . 5+1 از نظر ما محلی برای بحث هسته ای است . البته اگر آنها مایل باشند در موضوعات دیگر نیز مداکره می کنیم .

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره هیأت آمریکایی گفت: بخشی از هیأت در ملاقات با ایران بودند. ما با آمریکایی ها اصلا بحث روابط دو جانبه نداریم. فقط در رابطه با موضوع هسته ای صحبت می کنیم . روابط دو کشور اصلا در دستور کار نیست . وزرای خارجه نیز چنین دستور کاری ندارند.

عراقچی گفت: گارشناسان تحریم هیأت آمریکایی امروز صحبتی نکردند و امیدواریم فردا در این باره صحبت کنند.

وی گفت: نلاقات با هیأت آلمان و فرانسه نیز در دستور کار فردا قرار دارد.

عرراقچی با اشاره به اظهارات امروز مان در گفتگو با بی بی سی تصریح کرد: فضای مذاکرات مثبت است اما اظهارات مان ناامید کننده است.

وی ادامه داد: دیدار بعدی ایران و 1+5 احتمالا تا یک ماه دیگر خواهد بود و احتمالا دیدار بعدی نیز در ژنو خواهد بود.

عراقچی گفت: تبادل نظر مختصری با طرف روس درباره ژنو 2 داشتیم. ریابکوف گفت که هنوز امریکایی ها نتوانستند به تعهدات خود برای آوردن معارضین عمل کنند . 5 نوامبر یک جلسه مقدماتی بین امریکا و روسیه خواهد بود .