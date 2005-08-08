حمايت شديد دولت به خودروسازان ايراني نفوذ سياسي بالايي داده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از اكونوميست، ايران، خودروسازي را يكي از اولويتهاي توسعه خود قرار داده است و شديدا از آن حمايت مي كند.

بر اساس اين گزارش، هم اكنون صنعت خودروسازي در ايران نقش مهمي در اشتغالزايي دارد و همين امر باعث شده است كه شركتهاي خودروسازي داخلي ايران، نفوذ سياسي فراواني كسب كنند.

اين گزارش مي افزايد، با وجود حمايت هاي فراوان و مداوم دولت ايران از صنعت خودروسازي داخلي، خودروسازان ايراني هنوز هم از تامين تقاضاي بازار ناتوان هستند.

اكونوميست مي افزايد، هرچند كه صنعت خودروسازي ايران طي سالهاي اخير رشدي فزاينده داشته است، اما هنوز هم تقاضا براي خودرو در ايران از توليد آن بيشتر است. به عنوان مثال، در سال 2003 ميزان تقاضاي خودرو در ايران از توليد آن 700 هزار واحد بيشتر بود.

بر پايه همين گزارش، هم اكنون در ايران به ازاي هر هزار نفر 56 خودروي شخصي وجود دارد و اين در حالي است كه اين رقم براي تركيه 74 و عربستان 97 است.

گزارش مهر حاكي است، با توجه به مشكلات پيش روي بخش توليد خودرو در ايران به نظر نمي رسد كه در كوتاه مدت توليد خودرو در ايران جوابگوي تقاضاي فزاينده و بالاي آن باشد.

اكونوميست در رابطه با حضور خودروهاي خارجي در ايران مي نويسد، تعرفه هاي سنگين امكان واردات خودرو به ايران را به صفر رسانده است. در حاليكه موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي در اوايل دهه 1990 در ابتدا به منظور رفع مشكلات تراز پرداختهاي دولت ايران به وجود آمدند، اما در واقع از آنها به عنوان ابزار حمايت از صنايع داخلي خودروسازي استفاده شده است.

در گزارش يادشده آمده است، حمايت فراوان دولت از صنعت خودروسازي باعث شده است تا خودروسازان ايراني هيچگاه در معرض رقابت با رقباي خارجي قرار نگيرند.

با اين وجود، درحاليكه دولت ايران به برخي از شركتهاي خودروسازي معتبر خارجي امكان واردات خودرو را البته با تعرفه هاي سنگين داده است، اما بخش خودروسازي داخلي ايران همچنان مورد حمايت شديد دولت قرار دارد.

اكونوميست معتقد است عليرغم حمايت گسترده از صنعت خودروسازي داخلي، شركتهاي خودروسازي خارجي همچنان به بازار ايران علاقه مند هستند.

شركت دايملر كرايسلر آخرين شركت خودروسازي مطرح دنيا بود كه در اوايل سال جاري ميلادي حضور خود در بازار ايران را اعلام كرد و به شركتهاي معتبري همچون رنو، نيسان، پژو، كيا، هيونداي، و مزدا پيوست.

بنابر اين گزارش، عامل مهمي كه مي تواند در بلند مدت بر صنعت خودروسازي ايران تاثير منفي بگذارد، ناكافي بودن زيرساختهاي جاده اي ايران است.

سيستم جاده اي ايران چه در شهرهايي همچون تهران، و چه در فواصل بين شهرها با ترافيك بالايي روبرو است و جوابگوي ميزان خودروهايي كه هر سال به بازار وارد مي شوند نيست.