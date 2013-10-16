به گزارش خبرگزاری مهر، این کنسرت با همکاری "فستیوال دیوان شرقی و غربی وایمر"، سفارت آلمان در تهران و خانه هنرمندان ساعت 17 روز یاد شده در قالب یک کنسرت سه نفره در تالار استاد جلیل شهناز برگزار می شود.

"ربکا هارتمان"و "یوزف کرونر" ویولن و "یولیا ریم" پیانو، هنرمندان این گروه سه نفره آلمانی را تشکیل می دهند.

"فستیوال دیوان شرقی و غربی وایمار" شرکتی عام المنفعه است که"کلاوس گالاس"در 10 ژوئیه 2008 آن را با هدف شکل دهی فعالانه به گفتگوی میان تمدن ها و ادیان بنا نهاد. وی در سال 2009 به عنوان گرداننده هنری، فستیوال ایران را با ریاست افتخاری "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان ساماندهی و سرپرستی نمود. متعاقب آن فستیوال مراکش با سفر گروه ارکستر "انوخ زو گوتنبرگ" به نام "لانگ فروالتونگ"به رباط، مراکش، فاس و کازابلانکا برگزار شد.

در سال 2012، روز 12 اکتبر به درخواست گالاس به عنوان روز یادبود حافظ به فهرست رسمی برنامه های سازمان یونسکو به مناسبت سال جهانی قرابت فرهنگ ها اضافه شد. "کلاوس گالاس" در سال 2012 به همراه "دیوان شرقی و غربی"و گروه ارکستر شهر هاله در شهرهای تهران و شیراز دو کنسرت برگزار کرد.

"ربه کا هارتمن" یکی از نوازندگان ویولن این کنسرت برنده جوایز بسیاری در سطح داخلی و بین المللی بوده است که از آن میان می توان به مسابقه بین المللی ویولن "هنری مارتو" در سال 2005، "پاسم این تریس" سال 2004 در شهر بایرویت و جایزه بورس تحصیلی "یاشا هایفتس" سال 2002 در ایالات متحده آمریکا، اشاره کرد.

"یوزف کرونر" ویولنیست دیگر این کنسرت در سال 1997 گروه ارکستر "کلانگ فروالتونگ" را بنا نهاد. این ارکستر و رهبر آن "انوخ زو گوتنبرگ" با شیوه متفاوت خود در اجرای قطعات مشهور ارکستر و اوراتوریو از آثار "باخ" تا "بروکنر" شهرت بسیار کسب کرده است.

"یولیا ریم"پیانیست این کنسرت سه نفره نیز برنده مسابقه‌های بین المللی پیانو در شهرهای مودنا، مادرید و فلورانس است و بورس مسابقات موسیقی آلمان را دریافت کرده است. وی به عنوان تک نواز، نوازنده مجلسی و همخوان به طور مرتب در اروپا، ژاپن و آمریکا کنسرت می دهد.