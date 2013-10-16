به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور از فردا پنجشنبه بیست و پنجم مهر ماه آغاز می شود و طی آن در هفته استراحت صدرنشین یعنی ثامن الحجج مشهد مقدس، دیگر رقبا برای بهبود موقعیت خود در جدول تلاش می کنند.

حساس ترین دیدار هفته عصر فردا در مشهد برگزار می شود جایی که تیم ثامن الحجج مشهد امیدوار است ناکامی هفته قبل را جبران کند زیرا مشهدی ها که هفته قبل مغلوب صنعت مس کرمان شده اند و طعم دومین باخت این فصل را چشیده اند و در پی آن رده دوم جدول را هم به سنگ آهن بافق واگذار کردند، سخت به فکر به دست آوردن جایگاه قبلی خود بوده و با حضور تماشاگران پرشور خود به دنبال پیروزی در این بازی هستند.

از طرف دیگر سنگ آهن بافق که امسال به لیگ برتر آمده توانسته تا کنون با یک مدیریت قوی و حرفه‌ای و همچنین بازیکنانی شایسته به دور از حاشیه با 13 امتیاز خود را به رده دوم برساند و چه بسا با شکست میزبان مشهدی خود نایب قهرمانی نیم فصل را هم قطعیت ببخشند.

در دیگر بازی‌های این روز هپکوی اراک میزبان صبای قم است و نیک اندیش شهرداری اصفهان پذیرای نیروی زمینی تهران خواهد بود، اما دو دیدار دیگر هفته پایانی نیم فصل روز جمعه انجام خواهد شد که طبق برنامه نفت و گاز گچساران میزبان کاسپین قزوین است و مس پارس فلاورجان رو در روی صنعت مس کرمان قرار می‌گیرد.

قهرمان نیم فصل یعنی ثامن الحجج سبزوار این هفته استراحت دارد و صبای قم در حالی برابر تیم هپکو اراک به میدان می رود که از آخرین بازی خود در هفته نهم برابر نیک اندیش اصفهان باخت نزدیک 19 بر 18 را در کارنامه دارد و سخت به دنبال فرار از قعر جدول رده بندی است در حالی که صبا از هشت بازی سه امتیاز دارد و هپکو اراک هفت امتیاز اندوخته است.

برنامه کامل هفته دهم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور:

پنج‌شنبه 25 مهر ماه:

ثامن الحجج مشهد - سنگ آهن بافق

نیک اندیش شهرداری اصفهان - نیروی زمینی تهران

هپکو اراک - صبای قم

جمعه 26 مهر ماه:

نفت و گاز گچساران - کاسپین قزوین

مس پارس فلاورجان - صنعت مس کرمان