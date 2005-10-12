كتابهاي آموزشي فارسي به سه زبان تاليف شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتابهايي كه تاكنون توسط نشربين المللي الهدي توليد شده به 23 زبان زنده دنيا تاليف و نشر شده و در همه كشورهايي كه نمايندگي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دارد اين كتابها توزيع شده است .



مدير اين مركز نشر ، به مه گفت : نشربين المللي الهدي از حدود بيست سال قبل تاسيس شده و به دليل نيازي كه در نشر كتاب براي خارج از كشور احساس مي شده است مسولين وقت سازمان اقدام به ايجاد آن كردند .

وي در ادامه افزود : در حال حاضر اين نشربه عنوان بخشي از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مشغول به فعاليت است و نيازهاي چاپي كتاب و منشورات سازمان براي گسترش فرهنگ اسلامي ايراني در دنيا را انجام مي دهد .

خزائي درباره فعاليت هاي نشراين موسسه در سالهاي گذشته ، گفت : ما در طول فعاليت خود بيش از 650 عنوان كتاب در حوزه هاي فرهنگي و زبان فارسي منتشر كرده ايم كه عمده اين توليدات در خارج از كشور توزيع شده است و بيشترين تاكيد ما در الهدي بر نشر و توزيع كتاب است . به اين خاطر تقريبا در تمامي نمايشگاه هاي بين المللي بزرگ دنيا كه در اين سالهاي برگزار شده است حضوري فعال داشته و توليدات خود را به معرض ديد علاقه مندان به فرهنگ ايراني قرار داده ايم .

به گزارش مهر ، خزائي درباره حضور در نمايشگاه هاي بزرگ كتاب در ديگر كشورها ، افزود : ما تاكنون در چندين دوره در نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت به هماره ديگر نشرهاي ايراني حضور داشته ايم و هم اكنون هم در نمايشگاهي كه در كشور كرواسي و در شهر زاگرب در حال برگزاري است حضور داريم .

مدير الهدي در ادامه ، گفت : اين حضور فعال در نمايشگاه هاي كتاب خارجي تاكنون براي نشربين المللي الهدي سه عنوان بين المللي و لوح تقدير از اين نمايشگاه ها را به همراه داشته است .

وي درباره فعاليت هاي جهاني اين موسسه در زمينه توزيع كتاب در ديگر كشورهاي ، گفت : موسسه الهدي پنج شعبه فعال در خارج از كشور دارد كه شعبه هاي ما در اين كشورها به توزيع كتابهاي موسسه مي پردازند و اين شعبه ها در هركدام از اين كشورها ثبت شده و به طور رسمي به فعاليت مشغول است .

مدير الهدي درباره مكان اين شعبه هاي ، گفت : در كشورهاي انگلستان ، جمهوري آذربايجان ، افغانستان ، تركمنستان و قرقيزستان ، نمايندگي دائمي موسسه الهدي مستقر است و به فعاليت مشغول است .

وي درباره فعاليت اين شعبه ها در خارج از كشور ، گفت : شعبه هاي اين موسسه به كار توزيع كتاب در كشورهاي ميزبان ، همكاري با نشرهاي خارجي وفروش كتاب و يا توزيع كتاب از طريق اين نشرها و قبول كتابهاي مولفان مشغول هستند .

اين ناشر درباره قبول كتابهاي نويسندگان خارجي از طريق اين موسسه ، گفت : اگر مولفي كتابي را كه با حوزه فعاليت الهدي همخواني داشته باشد را به نمايندگي ما در هركدام از اين كشورها تحويل دهد ، كتاب او به تهران ارسال مي شود و پس از بررسي در شوراي تحريريه نسبت به چاپ آن اقدام مي كند .