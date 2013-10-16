قربان بزرگترین عید در فرهنگ دینی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح چهارشنبه در خطبه های عید سعید قربان در جمع ‏نمازگزاران مومن و انقلابی شهرستان دامغان در محل مصلی امام خمینی (ره) این شهر ضمن تبریک فرارسیدن عید ‏سعید قربان اظهار داشت: نماز این عید نمونه ای از وحدت و برادری در بین مسلمانان است.‏

وی عید سعید قربان را نمونه ای از نمایش برادری همراه با وحدت دانست و افزود: نماز عید سعید قربان به عنوان نشانه ‏ای از دعوت مسلمانان به توحید میراث انبیا بوده و این موضوع در بین مسلمانان از صدر اسلام تا کنون از ارزش و ‏اهمیت والایی برخوردار است.‏

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان تصریح کرد: اتحاد و وحدت در بین مسلمانان به یک موضوع مهم و ‏اساسی تبدیل شده و این امر باید تقویت شود.‏

ترابی اضافه کرد: باید بکوشیم در سایه اتحاد و وحدت بتوانیم با توطئه های دشمنان که از راه های مختلف به جنگ ‏اسلام و قرآن برآمدند مقابله کنیم.‏

وی از حج به عنوان یکی از شعائر بزرگ اسلامی یاد کرد و افزود: حج از یک درخشش و اهمیت خاصی در تاریخ اسلام ‏برخوردار بوده و دارای نقش محوری در تقویت بنیه توحیدی مسلمان دارد.‏

امام جمعه دامغان اضافه کرد: در ایام موسم حج اتحاد و برادری مسلمانان در مکه مکرمه و مدینه منوره به نمایش ‏گذاشته می شود و از این طریق بنیه توحیدی مسلمانان تقویت می شود.‏

وی در خاتمه به پیام مقام معظم رهبری به کنگره عظیم حج نیز اشاره داشت و گفت: معظم له در این پیام به حجاج ‏بیت الله الحرام بر موضوع اتحاد و برادری مسلمانان در زیر لوای توحید تاکید داشتند.‏