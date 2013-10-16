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۲۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰

ترافیک سنگین در جاده های کشور/افزایش حجم تردد درهراز، چالوس و فیروزکوه

ترافیک سنگین در جاده های کشور/افزایش حجم تردد درهراز، چالوس و فیروزکوه

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از ترافیک سنگین در جاده های شمالی و خروجی های تهران خبر داد.

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک در جاده فیروزکوه،جاده هراز تا محدوده آب اسک،جاده چالوس از میدان امیرکبیر تا کندوان سنگین بوده و شاهد افزایش حجم تردد خودروها در این جاده ها هستیم. پیش بینی می کنیم بار ترافیکی تا عصر امروز در این جاده ها ادامه یابد.

وی ادامه داد: ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران- کرج تا پل حصارک نیز سنگین گزارش شده است. همچنین آزادراه تهران- قم بعد از عوارضی دارای بار ترافیکی نیمه سنگین است.

به گفته سلبی وضعیبت جوی در تمامی جاده های کشور آرام بوده و هیچ گونه بارشی نداریم.

 رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از رانندگان خواست از حرکت در شانه خاکی جاده ها و سبقت های غیرمجاز خودداری کنند.

کد مطلب 2156835

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