به گزارش خبرنگار مهر، متوسط برداشت چوب از سطح جنگل‌های شمال در سالهای اخیر روند نزولی بخود گرفته است و قاچاق چوب نیز طبق آمارها بیشتر کنترل شده است.

صنایع و چوب کاغذ چوب مازندران از مجریبان طرح جنگلداری شمال کشور است که در سطحی حدود 200 هزار هکتار از جنگلهای مازندران، طرح جنگلداری را اجرا و مدیریت می‌کند.

مدیر طرح و برنامه جنگل چوب و کاغذ مازندران و مجری طرح جنگلداری در شمال در این زمینه به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برداشت چوب از جنگل‌های شمال در سالهای اخیر روند نزولی بخود گرفته است، افزود: رفیعی گفت: برداشت از جنگلهای شمال کشور در گذشته 2.9 متر مکعب در هکتار بوده اما این رقم اکنون به هفت دهم هکتار کاهش یافته است.

علی اکبر رفیعی افزود: از 200 هزار هکتار جنگلی که در اختیار صنایع چوب و کاغذ قرار دارد، سالانه 100 هزار متر مکعب برداشت چوب صورت گرفته و این میزان در سال آینده به 80 هزار متر مکعب کاهش می یابد که سالانه روند نزولی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: ظرفیت شرکت صنایع و چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر 175 هزار تن در سال بوده که بزرگترین تولید کننده کاغذ در خاورمیانه است و با افتتاح خط سوم تولید 150 هزارتن به ظرفیت تولید اضافه می شود.

احیای 16 هزار هکتار از جنگل های مخروبه

وی با بیان اینکه از سال 1389 احیا 16 هزار هکتار از مناطق مخروبه جنگل و فضاهای بدون پوشش گیاهی صورت گرفته افزود: سه واحد حراست و نگهبانی در ورودی جنگل‌ها کلیه عبور و مرور به جنگل را برای حفاظت جنگل و جلوگیری از قاچاق چوب کنترل می‌کنند و در مناطق حفاظت شده 70 درصد قاچاق چوب کاهش یافته است.

رفیعی با اشاره به تخریب و قطع درختان توسط روستائیان برای گرمایش گفت: برای جلوگیری از این روند، یک ایستگاه تولید انرژی خورشیدی به طور آزمایشی در لاجیم ساخته شده است که اگر بازده مفید و مناسبی داشته باشد برای سیستم گرمایشی منطقه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و از تخریب جنگل توسط روستائیان جلوگیری می شود.

رفتار با جنگل اصولی باشد

وی با بیان اینکه دنیا به این نتیجه رسیده است که برای حفظ محیط زیست و جنگل، رفتارها با جنگل باید اصولی باشد گفت: این رفتارها در کتابچه طرح و برنامه جنگلداری و در غالب طرح 10 ساله تدوین شده است.

مدیر طرح و برنامه جنگلداری صنایع چوب و کاغذ مازندران عنوان کرد: طرح جنگلداری، احیا، توسعه، بهره برداری و حفظ را تعریف می کند و یکی از برنامه های طرح جنگلداری، احیا مناطق دارای درختان نامرغوب، است و در این طرح، چوب و درختان فرسوده خارج و پس از پاکسازی منطقه ، نهال مجدد کاشته می شود.

وی گفت: همچنین صنایع چوبی در جوار طرح جنگلداری ایجاد شده تا چوب خارج شده در ساخت مصنوعات چوبی مورد استفاده قرار گیرد چرا که هزینه جنگلداری از فروش چوب درختان تامین می گردد و وابسته به هیچ بودجه ملی نیست.



رفیعی افزود: بسیاری در تلاش هستند هزینه های جنگلداری را به بودجه ملی تامین دهند که در این صورت هرگاه دولت با مشکل روبرو شود، طرح جنگلداری هم با مشکل روبرو می شود، ولی تاکنون به دلیل عدم وابستگی به بودجه ملی، صنایع چوب کاغذ بحرانها را به خوبی پشت سر گذاشته است.

رفیعی خاطر نشان کرد: بررسیها نشان داده است در هر منطقه جنگلی که طرح جنگلداری پیاده شده است هیچ مشکلی ایجاد نشده چرا که در کنار آن روستائیان کسب در آمد کرده واشتغالزایی نیزایجاد شده است.

مدیر طرح و برنامه جنگل چوب و کاغذ افزود: سازمان جنگلها و مراتع ناظر طرح جنگلداری است و تمام مهندسین و ناظرین این طرح طول سال در مناطق ناظر و مستقر هستند.

وی گفت: در ابتدای این طرح و در سال اول 1500 تا دو هزار و 200 اصله نهال در هکتار کاشته می شود که این میزان در پایان دوره برداشت به 150 تا دویست اصله نهال می‌رسد که مابقی در قالب پرورش و حفظ قرار می گیرد.

وی از توسعه یک هزارو 200 کیلومتر جاده جنگلی خبر داد و افزود: احداث راهها در جنگل برای دسترسی آسانتر و توسعه بیشتر است

رفیعی با بیان اینکه برداشت چوب از جنگل بر اساس توان اکولوژیک منطقه صورت می گیرد گفت: این مقدار برداشت جوابگوی صنایع چوبی کشور نیست و اگر قرار به حفظ جنگل باشد باید راهکاری ایجاد کنیم تا صنایع چوبی تامین شود که آنهم نیازمند واردات است و واردات چوب را هم با پوست امکان پذیر نیست.

ایستگاه قرنطینه چوب در بنادر نیاز داریم

این مقام مسئول گفت: برای واردات ما نیاز به ایستگاه قرنطینه در بنادر شمال داریم تا برسیهای بهداشتی بر روی چوب وارداتی انجام و سپس به داخل حمل گردد که آنهم بودجه در نظر گرفته نشده و هزینه بالایی نیز برای حمل و نقل داراست.

رفیعی همچنین از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات چوب خبر داد و گفت: ما نیز سعی می کنیم بر اساس تعهدات عمل کنیم.

لزوم توسعه زراعت چوب

ابراهیم حبیبی مسول زراعت چوب صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز گفت: ظرفیت تولید صنایع چوب و کاغذ مازندران به 325 هزار تن در سال می رسد.

حبیبی اظهار داشت: چوب و کاغذ مازندران یکی از پیشگامترین صنایع در زراعت چوب است و از سال 1386 یک واحد تخصصی تحت عنوان زراعت چوب در صنایع چوب و کاغذ مازندران پایه گذاری شد که در این واحد نهال و سایر اطلاعات کارشناسی را در اختیار زارعین چوب قرار می دهیم.

وی بیان داشت: هدف از زراعت چوب، کاشت درخت در زمینهای اشخاص با مشارکت مردمی است و این درختان می تواند از گونه های سریع رشد باشد با بازده کوتاه مدت که در صنایع سلولوزی استفاده می گردد.

حبیبی افزود: گونه هایی که کاشت می شود اصولا صنوبر و اکالیپتوس است و دوره برداشت کوتاه مدت از 4 یا 5 سال شروع و تا 10 الی 12 سال ادامه دارد.

وی یادآورشد: بعضی از اشخاص با کاشت درختهای مورد نظر ما می توانند یک بهره برداری جدید در صنعت گردشگری ایجاد کنند و به تولید چوب کشور نیز کمک کنند.

مسئول زراعت چوب صنایع کاغذ مازندران گفت: میزان تولید زراعت چوب برای یک دوره برداشت 150 تا 250 تن در سال است که نسبت به گونه و زمین فرق می کند و این دوره از 5 تا 12 سال متغیر است.

حبیبی یادآورشد: قطر مناسب برداشت درخت 20 سانتی متر است و در بسیاری از مزارع برای کشت چوب در ازای قطع هر یک درخت 12 نهال کاشته می شود.

وی عنوان کرد: در زراعت چوب به خاطر طولانی بودن زمان تولید و چون کشاورز هیچ حمایتی نمی شود ما با مشکل مواجه هستیم و در جهاد کشاورزی تشکل تعریف شده ای برای زراعت چوب وجود ندارد.

حبیبی یادآورشد: در صنایع چوب و کاغذ 11 میلیون اصله نهال در فضایی معادل هشت هزار هکتار از عرصه های متعلق به اشخاص و با مشارکت مردم کشت شده اشت.

جنگل‌های شمال بیش از یک میلیون و 800 هزار هکتار وسعت دارد.