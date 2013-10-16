بالاترین طهارت پاکی فکر و ذهن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مروج در خطبه های نماز عید قربان اظهار کرد: مشکل منافقان نداشتن طهارت در فکر و داشتن تردید درباره خدا، پیامبر و قیامت است و خدا مؤمنین را از داشتن این شک و تردید برحذر داشته است.

امام جمعه قوچان بیان کرد: در رکعت اول نماز عید قربان سفارش به خواندن سوره اعلی شده و این به دلیل معانی بلندی است که در آیات آن نهفته است.

حجت الاسلام مروج افزود: خداوند تبارک و تعالی در این سوره سه چیز را رمز سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت دانسته که یکی مسئله طهارت و پاکی، دوم یاد خدا و سومین عامل نماز است.

وی تصریح کرد: پاکی‌ها در عید فطر و عید قربان دوشادوش یکدیگر بوده و تنها تفاوت در این بوده که در عید فطر فطریه واجب اما در عید قربان برای مردم عادی بجز حاجیان حاضر در مکه قربانی کردن مستحب است و پیام عید قربان برقراری رابطه خوب با خدا و فقراست.

امام جمعه قوچان اظهار کرد: خداوند تبارک و تعالی بعضی از مسائل را هم در قرآن کریم و هم در کتب آسمانی دیگر ذکر کرده‌ که یکی از این موارد این است که آخرت هم خیر و برکت داشته و هم باقی است در صورتی که دنیا زودگذر است.