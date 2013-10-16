هنرمندان تئاتر و خوشنویسی در صومعه سرا تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی شامگاه سه شنبه در این مراسم ضمن تبریک دهه ولایت و امامت گفت: هنرمندان از جایگاه ویژه ای در سطح جامعه برخوردار هستند و در مسایل مختلف تاثیرگذارند.

حمیدرضا خصوصی ثانی آموزش، پژوهش و تحقیق را در رشته های مختلف هنری ضروری دانست و افزود: زمانی که آموزش، پژوهش و تحقیق در رشته های مختلف هنری به کار گرفته شود این رشته ها ماندگار و تاثیر گذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: استادان، هنرمندان و انجمن های این شهرستان از پتانسیل خوبی برخوردارهستند و می توانند در زمینه های مختلف تاثیرگذار باشند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: تجلیل از هنرمندان بسیار ارزشمند است و باعث دلگرمی و ایجاد انگیزه در هنرمندان می شود.

به گزارش مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیز در این در این مراسم گفت: صومعه سرا شهر فرهنگ و هنر است و مردم این دیار از دیر باز در پی دانش و علم اندوزی بوده اند.

سید محمود رزمگیر افزود: برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان خود نوعی ظرفیت‏ سازی است که روحیه کار مشارکتی و احترام متقابل هنرمندان و فعالان دیروز و امروز را بهبود می ‏بخشد.

وی اذعان داشت: اگر می‏ خواهید فرهنگ و هنر شهرستان رشد بیشتری داشته باشد، باید در کنار هم قرار گرفته و روحیه مشارکت جمعی داشته باشید.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا با بیان اینکه زبان هنر بسیار تاثیرگذار است، افزود: زبان هنر می تواند در انتقال مفاهیم نقش قابل توجهی داشته باشد.

وی در ادامه به فعالیت چندین کانون فرهنگی و هنری مساجد در صومعه سرا خبر داد و اظهارداشت: ارتقای فرهنگ و تعالی‌بخشی به اقشار شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان جزو اهداف برپایی و بسط کانون‌ های فرهنگی و هنری سطح مساجد شهرستان است.

‎ رزمگیر بیان داشت: همچنین صومعه سرا دارای انجمن های بسیار فعالی مانند انجمن شعر و ادب، انجمن خوشنویسی، انجمن هنرهای تجسمی که دارای هنرجویان بسیاری است که با هماهنگی های بیشتر می توانند نمایشگاهی در خارج از شهرستان برپا کنند.

وی یادآورشد: بین هنرمندان و مسئولان باید یک همدلی ایجاد شود و نگاه فرهیخته فرماندار کمک کند تا هنرمندان دیده شوند و جایگاه خودشان را در شهرستان پیدا کنند.

در ادامه مراسم از هنرمندان تئاتر و خوشنویسی شهرستان صومعه سرا از سوی مسئولان با لوح تقدیر و تجلیل شد.