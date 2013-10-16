به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری در مراسم توديع و معارفه مديركل گمرک تهران گفت: طرح انتخاب مسير اظهارنامه در 76 گمرک راه اندازي مي شود. طرح سلكتيويتي (انتخاب مسير اظهارنامه) در تمامي گمركات مجهز به سيستم آسيكودا راه اندازي خواهد شد.

معاون فني و امور گمركي گمرک ایران اظهار داشت: اين اقدام در راستاي تسهيل و تسريع در امر ترخيص كالا و كاهش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و صادراتي صورت مي گيرد. طرح سلكتيويتي (انتخاب مسير اظهارنامه) پيش از اين در رويه واردات 12 گمرک و رويه صادرات 23 گمرک راه اندازي شده است.

نادري افزود: در راستاي روان سازي امور مربوط به ترخيص كالا و بهبود فضاي كسب و كار برنامه هايي در دستور كار گمرک است كه اظهار از راه دور براي تمام گمركات مجهز به سيستم آسيكودا، دريافت الكترونيكي حقوق ورودي و طرح ارزيابي غيابي از جمله آنها است.

وی با اشاره به ابلاغ مصوبات دولت در جهت رونق كار واحدهاي توليدي و بهبود فضاي كسب و كار (21 شهريور 92) گفت: پذيرش سقف وزني و ارزشي تا 10 درصد در پورتال ارزي، ايجاد سرويس ويژه براي ترخيص كالاي مربوط به واحدهاي توليدي و ابلاغ دستورالعمل مربوط به ارائه تسهيلات ترخيص نسيه قسمتي از كالاهاي وارداتي واحدهاي توليدي، بخشي از مصوبات دولت در حيطه وظايف گمرک است كه به گمركات اجرائي كشور ابلاغ و عملياتي شده است.

در اين مراسم احمدكارگري به عنوان مديركل جديد گمرک تهران معرفي و از زحمات و تلاش عبدالرضا غلامي در طول مدت خدمت در گمرگ تهران قدرداني شد.