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۲۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

ترخیص نسیه کالا آغاز شد/ راه‎اندازی طرح جدید در 76 گمرک

ترخیص نسیه کالا آغاز شد/ راه‎اندازی طرح جدید در 76 گمرک

معاون فني گمرک ایران با اعلام ابلاغ برخی مصوبه های گمرکی دولت از جمله ترخیص نسیه بخشی از کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی از راه اندازی طرح انتخاب مسیر اظهارنامه در 76 گمرک کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری در مراسم توديع و معارفه مديركل گمرک تهران گفت: طرح انتخاب مسير اظهارنامه در 76 گمرک راه اندازي مي شود. طرح سلكتيويتي (انتخاب مسير اظهارنامه) در تمامي گمركات مجهز به سيستم آسيكودا راه اندازي خواهد شد.

معاون فني و امور گمركي گمرک ایران اظهار داشت: اين اقدام در راستاي تسهيل و تسريع در امر ترخيص كالا و كاهش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و صادراتي صورت مي گيرد. طرح سلكتيويتي (انتخاب مسير اظهارنامه) پيش از اين در رويه واردات 12 گمرک و رويه صادرات 23 گمرک راه اندازي شده است.

نادري افزود: در راستاي روان سازي امور مربوط به ترخيص كالا و بهبود فضاي كسب و كار برنامه هايي در دستور كار گمرک است كه اظهار از راه دور براي تمام گمركات مجهز به سيستم آسيكودا، دريافت الكترونيكي حقوق ورودي و طرح ارزيابي غيابي از جمله آنها است.

وی با اشاره به ابلاغ مصوبات دولت در جهت رونق كار واحدهاي توليدي و بهبود فضاي كسب و كار (21 شهريور 92) گفت: پذيرش سقف وزني و ارزشي تا 10 درصد در پورتال ارزي، ايجاد سرويس ويژه براي ترخيص كالاي مربوط به واحدهاي توليدي و ابلاغ دستورالعمل مربوط به ارائه تسهيلات ترخيص نسيه قسمتي از كالاهاي وارداتي واحدهاي توليدي، بخشي از مصوبات دولت در حيطه وظايف گمرک است كه به گمركات اجرائي كشور ابلاغ و عملياتي شده است.

در اين مراسم احمدكارگري به عنوان مديركل جديد گمرک تهران معرفي و از زحمات و تلاش عبدالرضا غلامي در طول مدت خدمت در گمرگ تهران قدرداني شد.

کد مطلب 2156854

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