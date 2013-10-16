جشنواره تئاتر زمينه ساز رونق گردشگري در همدان/ تولید آثار فاخر مدنظر متولیان قرار گیرد

به گزارش خبرگزاري مهر ،عباس جهانگیریان اظهار کرد: یکی از اصلیترین دلایل وجود ضعف و آسیب در امر نگارش و تولید آثار نمایشی کودک و نوجوان، نبود نگاه جامع آکادمیک به این حوزه است.
جهانگیریان با بیان اینکه تئاتر کودک و نوجوان در دنیا همواره تحت حمایت نهادهای دولتی قرار دارد، افزود: نباید تصور کرد حمایت و ایجاد انگیزه میان هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان فقط وظیفه یک دستگاه چون مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بلکه بخشهای دیگر نظیر صدا وسیما، آموزش و پرورش و تا حدودی شهرداری نیز در این امر سهیم هستند.
جهانگیریان ابراز امیدواری کرد: بیش از پیش تولید آثار کیفی و فاخر تئاتر کودک و نوجوان مد نظر و تاکید مسئولان و متولیان امور فرهنگی قرار گیرد تا رشد، بالندگی و اثرگذاری این گونه نمایشی در شکل مطلوب و مورد رضایت مخاطبان محقق شود.
برگزاری 21 برنامه در ایام جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان رزن
مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن نيز از برگزاری 21 برنامه در ایام جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان رزن خبر داد.
محمد رضا رعد گفت: اجرای 10 تئاتر صحنه ای، 5 نمایش خیابانی در خیابان اندیشه مقابل مجتمع اندیشه، 3 جنگ شادی از جمله این برنامهها این برنامهها است.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه کتاب ویژه کودکان، جشن بادبادکها و مسابقه نقاشی کودکان از دیگر برنامههای این شهرستان در ایام جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان است.
جشنوارههای تئاتر کودک و نوجوان زمينه ساز رونق صنعت گردشگری استان همدان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نيز برگزاری جشنوارههای فرهنگی مثل تئاتر کودک و نوجوان را زمينه ساز رونق صنعت گردشگری استان همدان دانست.
سید مجید موسوی گفت: رفت و آمدهای گردشگران داخلی و خارجی به استان همدان در قالبهای مختلف، توانمندیهای استان در زمینههای گناگون را نشان میدهد.
وی ادامه داد: وقتی جشنواره ای در ابعاد بین المللی در استان همدان برگزار میشود و میهمانان مختلف وارد استان میشوند؛ اگر از امکانات تفرحی و تاریخی استان هم بازدید کنند رونق اقتصادی را به دنبال خواهند داشت.
موسوی افزود: این میهمانان بهترین سفیران فرهنگی برای معرفی هرچه بهتر همدان در داخل و خارج کشور خواهند بود.
وی درپايان تاکید کرد: هر چه فرهنگ در استان توسعه یابد اقتصاد هم رونق بیشتری خواهد گرفت.
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