تئاتر باعث آشنايي كودكان با مفاهيم جديد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، هادی فیض منش با اشاره به اينكه تماشای نمایش عاملی مهم در ارتقاء خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان است عنوان كرد: بی‌تردید بزرگترین دغدغه جامعه در ابعاد بزرگ و کوچک آن، از یک خانواده گرفته تا کشور کشف استعدادها و کمک به بروز خلاقیت کودکان است.

وی افزود: خانواده‌ها و متولیان تعلیم و تربیت کودکان در جامعه همواره به دنبال این هستند تا با کمک در رشد خلاقیت کودک او را در راه رسیدن به هدفش که مطابق توانایی‌هایش هستند؛ کمک کنند.

فیض منش تصریح کرد: به گفته متخصصان امر یکی از دلایل هوش بسیار بالای کودکان امروزی وجود محرک‌های ارتباطی در دنیای پیرامون آن‌هاست، به‌گونه‌ای که کودک را نسبت به نسل های گذشته باهوش‌تر نشان می‌دهد. بنابراین بشر به تجربه دریافته که شرایط را باید برای کمک به کودک در راه نشان دادن خلاقیت او مهیا کند.

وی تأکید کرد: در این راه یکی از موثرترین و اصیل‌ترین روش‌ها، استفاده از هنر نمایش است. تئاتر با ارتباط مستقیمی که با کودک برقرار می‌کند، او را با نکاتی آشنا می‌سازد که شاید تا کنون با آن برخورد نکرده است.

قائم مقام مدیر اجرایی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: تئاتر باعث واکنش ذهن به مسئله طرح شده در نمایش می‌شود و وآشنايي كودكان با مفاهيم جديد مي‌شود.

فیض‌منش درپايان تأکید کرد: تئاتر باعث می‌شود تا خصلت هایی چون کم رویی، نبود اعتماد به نفس، ترس و سایر خصیصه هایی که ممکن است در یک کودک و نوجوان وجود داشته باشد، از بین برود و راه را برای بروز خلاقیت او باز کند.