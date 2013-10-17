دوره آموزشی کتابداران شبستان های مساجد در خراسان رضوی برگزار می شود

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دوره آموزشی کتابداران شبستان های مساجد شهری و روستایی خراسان رضوی به منظور ارتقاء اصول کتابداری برگزار می شود.

ابراهیمی اظهار کرد: به منظور آموزش اصول کتابداری و ایجاد بستر و محتوای مناسب جهت توسعه فرهنگ مطالعه و همچنین تبیین اهداف کتابخانه های شبستان مساجد به ویژه در مناطق روستایی این دوره برگزار می شود.

وی ابراز کرد: دوره مذکور روز جمعه در محل اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و با حضور 250 نفر از کتابداران شبستان های مساجد روستایی و شهری استان برگزار می شود.

ابراهیمی اظهار کرد: توسعه فرهنگ مطالعه و تقویت کتابخانه ها یکی از دغدغه ها و فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی در حوزه مساجد است.

وی افزود: سرفصل های آموزشی این دوره، آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای، اصول کتابداری، مبانی و اصول مطالعه و تبیین اهداف و ضرورت های موجود در کتابخانه های شبستان های مساجد شهرستان خواهد بود.

كارشناس آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: برای این دوره یک روزه گواهینامه صادر می شود.