۱۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷

نفيس ترين كتاب چاپي جهان در عصر اختراع صنعت چاپ در ايران است

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : يكي از نفيس ترين كتاب هاي چاپي جهان كه متعلق به عصر اختراع چاپ و از طريق حك بر روي صفحات چوبي به چاپ رسيده است ، هم اكنون در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي نگهداري مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ،  معاون اداره كتابخانه عمومي اين سازمان با اعلام اين خبر گفت : اين كتاب به زبان لاتين در سال 1473 ميلادي به چاپ رسيده است و به واسطه آن كه پنج سال بعد از فوت گوتنبرگ مخترع چاپ طبع شده است ، در رديف مطبوعات عصر اختراع صنعت چاپ قرار دارد.

مهدي قيصري نيك ، موضوع اين كتاب را مذهبي و ترجمه اي از انجيل عنوان كرد و افزود: اين كتاب داراي 280 صفحه كه درهر صفحه دو ستون و هر ستون داراي 17سطر مي باشد. معاون اداره كتابخانه عمومي خاطر نشان كرد:اين كتاب در سال 1956 ميلادي به مبلغ پنج هزار و چهارصد فرانك توسط سيد جلال تهراني در بلژيك خريداري و در سال 1361 به كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي اهدا گرديد كه هم اكنون براي استفاده محققان از اين كتاب ميكروفيلم تهيه و اصل نسخه در كنار ديگر آثار نفيس حفاظت و نگهداري مي شود.

در حال حاضر ، تالار كتاب هاي خارجي  كتابخانه  مركزي آستان  قدس رضوي  با 60 هزار جلد  كتاب  به  زبان هاي  خارجي  مورد استفاده بسياري از محققان و پژوهشگران داخلي و خارجي قرار دارد.

