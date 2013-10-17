نمدمالی؛ هنر منسوخ شده/ نبض نمدمالی مازندران در دست " یحیی نمدمال"

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، برای تهیه گزارش نمدمالی، پرسان، پرسان به کارگاه تنها نمدمال استان مازندران در رامسر رسیدیم، اینجا هنوز بوی پشم حلاجی شده، کمی کتیرا، آب و صابون و رنگ به مشام می رسد و نوای گرم " یا علی یاعلی " پیرمرد نمدمالی که آخرین بازمانده از نسل هنرمندان نمدمال است، به گوش می رسد.

هنر یا صنعت نمد مالی از کهن ترین صنایع دستی و بومی مازندران است که به واسطه عدم حمایت و کم توجهی مدیران مرتبط رو به نابودی است و تنها استاد نمدمال مازندران با 60 سابقه فعالیت هنوز از دغدغه های ابتدایی مانند بیمه نبودن رنج می برد.

یحیی شاه نظری تنها بازمانده هنرمندان نمدمال رامسر که از سن 10 سالگی و از اوان کودکی به نمد مالی روی آورده است، به خبرنگار مهر می گوید: 60 سال سابقه کار در نمد مالی دارم و حدود 5 ماه از سال را در جواهرده به تولید نمد مشغول بوده و بقیه سال را در رامسر بسر می برم.

وی افزود: در تمام نمایشگاههای صنایع دستی با وجود کهولت سن و به منظور زنده نگه داشتن این صنعت حضور پیدا می کنم و حتی در نمایشگاههای خارج از کشور نیز حاضر شدم.

شاه نظری اضافه کرد: با وجود اینکه حدود 60 سال است این صنعت دستی را در واقع زنده نگه داشته ام اما متاسفانه پس از مرگ نسل قدیم دیگر کسی این صنعت را ادامه نمی دهد زیرا عدم توجه و حمایت از صنایع بومی و سنتی باعث از بین رفتن انگیزه جوانان برای یادگیری آن شده است.

تنها بازمانده هنرنمدمالی بیمه نیست

وی گفت : 18 کار آموز در این زمینه پرورش داده ام و در سن 75 سالگی هنوز بیمه نیستم زیرا در دولت خاتمی و احمدی نژاد بارها برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه مکاتبه کردم اما هیچ پاسخی دریافت نکردم و اکنون نیز دیگر شرایط سنی ام مجاز برای بیمه شدن نیست.

شاهنظری در خصوص وضعیت شهرک نمد مالان جواهرده گفت: حدود 22 ماه و 17 روز برای دریافت مجوز شهرک نمد مالان دویدیم اما با وجودیکه قرار بود سه هزار متر زمین در رامسر و 5 هزار متر زمین در جواهرده برای ساخت سوله به این صنعت دستی اختصاص دهند، ولی با وجود دوندگی های زیاد، آنقدر گیر و دار اداری و سنگ اندازی ها زیاد بود که از گرفتن زمین رامسر پشیمان شدیم و در جواهرده نیز با وجودیکه مدیران به ما وعده های بسیاری داده بودند ولی این وعده ها تنها به سندی روی میز مدیران فراموشکار تبدیل شد.

مشکلات شهرک نمدمالان

وی اظهار داشت: با هزینه شخصی 12 کارگاه نمدمالی در شهرک نمد مالان جواهرده احداث کردیم و تمامی امکانات رفاهی آن نظیر آب و برق، دیوار کشی و .. را نیز خودمان انجام دادیم زیرا امور اراضی به ما گفته است، چون شما مطابق طرحی که ما به شما برای احداث شهرک نمد مالان داده ایم ، شهرک را احداث نکرده اید و در آن دخل و تصرف داشتید بنابراین تسهیلات به شما تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: نمد مالی شرایط خاصی را می طلبد و کارگاه های آن باید بر اساس شرایط نمد مالی ساخته شوند و می طلبد که حتما خانواده هایمان کنارمان باشند ولی امور اراضی تجربه 60 تا 70 ساله ما را قبول نمی کند و نظر غیر کارشناسی خود را به ما تحمیل می کند که اگر ما بر اساس طح آنلان می ساختیم اصلا قادر به تولید نمد نبودیم.

شاه نظری اظهار داشت: چشم امیدم به دست مسئولان است تا این صنعت بومی روبه نابودی نرود و این در حالیست که من پیرمرد برای زنده نگه داشتن این هنر تمامی تلاشم را معطوف کرده ام و دوبار تاکنون از سازمان یونسکو لوح گرفته و موفق به اخذ مهر یونسکو در صنعت نمد مالی نیز شده ام.

وی گفت: آیا این انصاف است که تنها برای حرف حقمان که می گوییم طرح کارگاههای نمد مالی باید مطابق با شرایط فیزیکی تولید آن باشد، امور اراضی از ما شکایت کند و ادارات مرتبط به حرفمان گوش نکنند و در سن 75 سالگی ما را اسیر دادگستری کرده اند.

گفتنی است که یحیی شاهنظری و علی حلاجیان تنها نمد مالان مازندران هستند که این صنعت دستی را به کشورهای خارجی نظیر هلند، عربستان ، آلمان و آمریکا صادرمی کنند و به گفته یحیی شاهنظری حدود 10 سال است که برای این کشورها نمد تولیدی خود را می فرستند.

وی گفت : از استاندار جدید خواهش می کنم از شهرک نمد مالان بازدید کرده و از این هنر کهن حمایت کند.