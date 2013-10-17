88 پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در بخش کمیته امداد در حال اجراست

سیامک پاکرو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به استان سفری تاریخی و پرخیر و برکت بود که ثمرات آن تا سال های سال باقی مانده و مردم از آن بهره مند می شوند.

وی افزود: در این میان کمیته امداد که یادگار حضرت امام (ره) می باشد نیز از برکات مادی و معنوی سفر رهبر فرزانه انقلاب برخوردار شد و با پروژه هایی که برای این اداره کل به تصویب رسید در آینده نزدیک پیشرفت قابل ملاحضه ای خواهد داشت.

پاکرو ادامه داد: برای 88 پروژه در دست اجرا اعتباري بالغ بر 7/7 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه در ادامه به مهمترین پروژه های مصوب در حال اجرا و یا اجرا شده این اداره کل اشاره کرد و گفت: پرداخت یک میلیارد و 68 میلیون تومان كمك هزينه براي تهيه 1680 مورد جهيزيه،‌ تامين لوازم ضروري منزل مددجويان به تعداد یک هزار و 746 مورد با 524 میلیون تومان اعتبار و گاز كشي به 1400 واحد مسكوني محرومين به مبلغ 420 ميليون تومان از جمله این پروژه ها بوده است.

وی همچنین پرداخت 700 ميليون تومان كمك هاي موردي به مددجويان ، پرداخت 302 ميليون تومان براي كمك به تعمير واحد مسكوني مددجويان و پرداخت مبلغ 900 ميليون تومان براي احداث يا خريد مسكن شهري محرومين با متوسط پيشرفت فيزيكي 21 درصد را از دیگر پروژه های اجرا شده و یا در دست اجرای کمیته امداد امام خمینی (ره) عنوان کرد.

پاکرو یادآور شد: از دیگر پروژه های مصوب سفر رهبر معظم انقلاب که انجام شده و یا در حال انجام است می توان به پرداخت دو میلیارد و 500 میلیون تومانی بابت يك ماه مستمري براي مددجويان و همچنین اختصاص 750 ميليون تومان براي احداث و يا خريد 2 واحد مركز آموزشي خودكفايي خانواده كميته امداد كه براي شهر كرمانشاه خريداري شده و براي شهر اسلام آباد غرب در حال انجام است، اشاره کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن کامل مصوبات سفر رهبری به استان، شاهد تحولات اساسی و بنیادین در بخش کمیته امداد حضرت امام (ره) باشیم.