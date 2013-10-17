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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

پاکرو در گفتگو با مهر:

88 پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در بخش کمیته امداد در حال اجراست

88 پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در بخش کمیته امداد در حال اجراست

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه با اشاره به 103 پروژه مصوب سفر رهبری در بخش کمیته امداد گفت: 88 پروژه از این تعداد هم اکنون با پیشرفت خوبی در حال اجرا هستند.

سیامک پاکرو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به استان سفری تاریخی و پرخیر و برکت بود که ثمرات آن تا سال های سال باقی مانده و مردم از آن بهره مند می شوند.

وی افزود: در این میان کمیته امداد که یادگار حضرت امام (ره) می باشد نیز از برکات مادی و معنوی سفر رهبر فرزانه انقلاب برخوردار شد و با پروژه هایی که برای این اداره کل به تصویب رسید در آینده نزدیک پیشرفت قابل ملاحضه ای خواهد داشت.

پاکرو ادامه داد: برای 88 پروژه در دست اجرا اعتباري بالغ بر  7/7   ميليارد تومان  درنظر گرفته شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه در ادامه به مهمترین پروژه های مصوب در حال اجرا و یا اجرا شده این اداره کل اشاره کرد و گفت: پرداخت یک میلیارد و 68 میلیون تومان كمك هزينه براي تهيه 1680 مورد جهيزيه،‌ تامين لوازم ضروري منزل مددجويان به تعداد یک هزار و 746 مورد با 524 میلیون تومان اعتبار و گاز كشي به 1400 واحد مسكوني محرومين به مبلغ 420 ميليون تومان از جمله این پروژه ها بوده است.

وی همچنین پرداخت 700 ميليون تومان كمك هاي موردي به مددجويان ، پرداخت 302  ميليون تومان  براي كمك به تعمير واحد مسكوني مددجويان و پرداخت مبلغ 900 ميليون تومان براي احداث يا خريد مسكن شهري محرومين با متوسط پيشرفت فيزيكي 21 درصد را از دیگر پروژه های اجرا شده و یا در دست اجرای کمیته امداد امام خمینی (ره) عنوان کرد.

پاکرو یادآور شد: از دیگر پروژه های مصوب سفر رهبر معظم انقلاب که انجام شده و یا در حال انجام است می توان به پرداخت دو میلیارد و 500 میلیون تومانی بابت يك ماه مستمري براي مددجويان و همچنین اختصاص 750 ميليون تومان براي احداث و يا خريد 2 واحد مركز آموزشي خودكفايي خانواده كميته امداد كه براي شهر كرمانشاه خريداري شده و براي شهر اسلام آباد غرب در حال انجام است، اشاره کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن کامل مصوبات سفر رهبری به استان، شاهد تحولات اساسی و بنیادین در بخش کمیته امداد حضرت امام (ره) باشیم.

کد مطلب 2156984

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