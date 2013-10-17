1500 انجمن اولیا و مربیان در مدارس خراسان جنوبی فعال است

حمیدرضا وردی در گفتگو با مهر با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان یکی از نهادهای مهم در اداره مدارس استان گفت: در حال حاضر هزار 500 انجمن اولیا و مربیان در مدارس استان فعال هستند.

وی افزود: انجمن اولیا و مربیان در تمامی مدارس به جز مدارسی که زیر 10 نفر دانش آموز دارند فعال است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته هزار 300 انجمن اولیا و مربیان در مدارس فعال بوده و درحال حاضر انتخابات انجمن اولیا و مربیان در اواخر مهرماه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تامین مشارکت فکری، فرهنگی ، عاطفی و آموزشی، برنامه ریزی برای تشکیل جلسات عمومی خانواده ها، همکاری با شورای معلمان برای برگزاری کلاس ها فوق برنامه، مشارکت در برنامه های کارورزی هنر جویان، همکاری در اجرای برنامه پرورشی با مدیر مدرسه، بازدید از مراکز علمی، مشارکت در قدر دانی از کارکنان و دانش آموزان مدارس،همکاری با شورای مدرسه با رعایت قوانین مربوطه، جلب همکاری مادی خانواده ها برای انجام فوق برنامه با همکاری موسسات خیریه، نظارت برچگونگی اخذ کمک های مالی و نظارت بر شورای مالی ازمهم ترین وظایف انجمن اولیا و مربیان در مدارس است.

وردی افزود: در حال حاضر انجمن اولیا و مربیان براساس یک دفترچه راهنمای کشوری برنامه های خود را در مدارس دنبال می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآورشد: همکاری اولیا با مربیان در اداره مدرسه موجب افزایش کیفیت تعلیم و تربیت در مدارس می شود.