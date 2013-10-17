چهار هزار نوع ماده غذایی در مازندران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزادبخت شامگاه چهارشنبه در همایش نظام‌های غذایی پایدار برای امنیت غذایی و تغذیه در ساری گفت: بحث تامین غذا نیازمند اقدام جمعی است تا با روند علمی به هدف مشترکی دست یابیم.

وی بحث اصلی فائو را تامین غذای سالم دانست و افزود: در سال 1972 با پیشنهاد وزیر مجارستان 16 اکتبر روز جهانی غذا نامگذاری شد و در حال حاضر بیش از 160 کشور دنیا عضو سازمان ملل متحد هستند.

وی، با بیان اینکه محور اصلی شعار روز جهانی غذا و دارو، فرهنگی است، اظهار داشت: امسال فائو «کشاورزی و گفتگوی فرهنگـی» را شعار خود قرار داده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به وجود 400 کارخانه با تولید 4 هزار نوع مواد غذایی در استان اشاره و اذعان داشت: دانشگاه علوم پزشکی در بحث تامین مواد غذایی به فرآوری تولیدات غذایی توجه دارد.

آزادبخت با تاکید بر اینکه شش گروه اصلی پروتئین‌ها، چربی، کربوهیدرات، ویتامین، مواد معدنی و مشتقات آن باید در وعده‌های غذایی لحاظ شود، یادآور شد: در استفاده از چربی‌ها باید به مصرف ترانس‌های چرب که به سلامت آسیب می‌رساند، توجه شود.

وی ضمن اشاره به اینکه استان‌های شمالی در خط سرطان قرار دارند، تصریح کرد: سرطان در شمال کشور به مواد غذایی و شیوه زندگی افراد این مناطق بستگی دارد

آزادبخت با تاکید بر اینکه در بحث ایمنی غذا باید به سلامتی بعد از مصرف توجه شود، گفت: تامین سلامت جامعه بر عهده ما است و تصور اینکه غذای ناسالمی در اختیار مردم قرار گیرد، سخت است.