استاندار میانجیگر اختلاف شهرداری یاسوج و ورزش و جوانان بر سر زمین/ خاضع: تابع تصمیم استانداریم

مدیرکل ورزش و جوانان استان در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به اظهارات سرپرست تیم فوتبال شهرداری یاسوج مبنی بر برگزاری تمرین این تیم در یکی از پارکهای یاسوج واکنش نشان داد.

حجت الاسلام سید جواد خاضع گفت: تیم شهرداری یاسوج تا کنون حدود 40 تمرین در این زمین انجام داده و دوبار هم مسابقه داده است.

وی بیان کرد: مشکل اساسی این است که این تیم برخلاف تمام قوانین و ضوابط کشور حاضر به بستن قرارداد برای بازی و تمرین در زمین نیستند.

خاضع در پاسخ به این گفته مسئولین شهرداری یاسوج که اداره ورزش و جوانان را متولی ورزش می دانند و شهرداری را اسپانسر ورزش، اظهار داشت: چرا سال گذشته آنها با هیئت فوتبال 18 میلیون تومان قرارداد بستند.

وی افزود: اگر شهرداری بحران مالی دارد، بحران مالی در ورزش و جوانان بسیار بیشتر است و هیچ دستگاهی در این زمینه محرومتر از اداره کل ورزش و جوانان نیست.

ورزش استان دچار بحران مالی است

مدیرکل ورزش و جوانان استان بیان داشت: ما تاکنون به دلیل مشکلات مالی نتوانسته ایم از قهرمانان سال گذشته خود تجلیل کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که طبق اساسنامه تشکیل این تیم، قرار بود اداره کل ورزش و جوانان 40درصد از هزینه های تیم را تامین کند و اکنون اینگونه نشده است، گفت: چنین تفاهم نامه ای را تاکنون من ندیده ام و مسئولین شهرداری بیاورند تا ما هم ببینیم اما در صورتی که موجود باشد، خلاف قانون است زیرا اداره کل ورزش و جوانان نه اعتباری برای تیمداری دارد و نه از لحاظ قانونی می تواند چنین کاری کند.

خاضع با بیان اینکه در استانهای دیگر شهرداری چرخ ورزش را می چرخاند، افزود: دوستان تیم شهرداری یاسوج حداقل با شهردار بندرعباس تماس بگیرند. هم اکنون تیم شهرداری بندعباس برای هرجلسه تمرین 500هزار تومان و برای هر بازی یک میلیون تومان به ورزش و جوانان آن استان کمک می کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اصلا ورزشگاه را به شهرداری یاسوج واگذار نمی کنید، گفت: چنین کاری امکان پذیر نیست همانطور که ما نمی توانیم به شهرداری بگوییم شهربازیهای خود را به ما واگذار کنید.

خاضع اظهار داشت: در سراسر دنیا اینگونه است که اگر کشوری می خواهد بازیهای المپیک را برگزار کند، شهردار آن شهر میزبان پیشنهاد می دهد.

وی همچنین به تیم های استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: این دو تیم زیرنظر وزارت ورزش و جوانان هستند اما برای هر بازی در ورزشگاه آزادی اجاره پرداخت می کنند.

همیشه از تیم حمایت کرده ایم

مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: تا الان از تیم حمایت کرده ایم و حتی بارها به بخش خصوصی که ورزشگاه تختی یاسوج به آن واگذار شده تماس گرفتیم تا تیم در زمین تمرین کند. اما مسئولین جدید شهرداری هیچ همکاری با این اداره کل ندارند.

وی در خصوص تمرین روزهای اخیر این تیم که در پارک شهر یاسوج برگزار شد گفت: اگر مسئولین نتوانستند در زمین تمرین کنند باید همان روز با من تماس می گرفتند تا این مشکل را حل می کردم اما چنین تماسی با من گرفته نشد.

خاضع از برگزاری نشستی سه نفره با حضور استاندار، شهردار و سازمان ورزش و جوانان برای رفع این مشکل خبرداد و بیان کرد: با بخش خصوصی تماس گرفتم و گفتم تا زمان برگزار این نشست زمین را در اختیار تیم شهرداری قرار دهد.

وی افزود: تاکنون هم به رغم اینکه تیم شهرداری قراردادی نبسته اما زمین در اختیار آنها قرار گرفته است.

خاضع افزود: هر تصمیمی که استاندار استان در نشست سه نفره اتخاذ کند، مورد قبول ماست و طبق آن عمل می کنیم.