پیروزی نمایندگان خوزستان در فوتبال لیگ برتر امید باشگاههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته چهارم این مسابقات، تیمهای فولاد خوزستان و داماش گیلان عصر چهارشنبه در ورزشگاه صنایع فولاد اهواز به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم فولادخوزستان با دو گل مقابل میهمان خود به برتری دست یافت.



فواد عبیات و رضا احمدی گلهای تیم فولادخوزستان را به ثمر رساند.



فولاد خوزستان با کسب این نتیجه با 12 امتیاز در صدر جدول رده بندی باقی ماند و تیم داماش گیلان با یک امتیاز در مکان یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.



تیم نفت آبادان عصر چهارشنبه نیز با سه گل تیم تراکتورسازی تبریز را شکست داد. نفت آبادان با کسب این پیروزی با هفت امتیاز پس از تیمهای فولاد خوزستان و فجرسپاسی شیراز در مکان سوم جدول رده بندی قرار گرفت.



در دیگر بازی این هفته تیم نفت اهواز عصر چهارشنبه با سه گل بر میهمان خود تیم نساجی مازندران غلبه کرد. مسابقات فوتبال دسته برتر امید باشگاه های کشور با حضور 11 تیم درحال برگزاری است.

