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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

به منظورتوسعه صادرات غیرنفتی؛

21 فعال اقتصادی کرمانشاه به عراق سفر می کنند

21 فعال اقتصادی کرمانشاه به عراق سفر می کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه از سفر 21 فعال اقتصادی به کشور عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی صبح پنجشنبه با بیان این خبر، اظهار داشت: 21 فعال اقتصادی استان کرمانشاه که شامل تجار و صنعتگران حوزه های سیمان، نفت و انرژی، راه و ساختمان، صنایع شیمایی و فنی و مهندسی هستند، در راس یک هيات تجاري و بازاريابي فردا (جمعه) عازم بغداد می شوند.

وی افزود: اين  سفر به منظور پيشبرد اهداف توسعه صادرات غيرنفتي و برجسته كردن بخش خصوصي كشور و استان در روابط خارجي انجام خواهد پذیرفت.

کاشفی در ادامه، ملاقات با استانداران بغداد، نجف، کربلا و بابل، همچنین روساي تشكل ها و مسوولين اقتصادي و مقامات كنسولگري ايران در این استان ها را از جمله برنامه های هیات کرمانشاهی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، بازديد از مراكز تجاري، توليدي و صنعتي كشور عراق و بازدید از چهلمين نمايشگاه بين المللي بغداد را از دیگر برنامه هايي عنوان کرد كه براي سفر هیات اقتصادی استان پیشبینی شده است.

کاشفی در پایان، گفت: اعضاي اين هيات تجاري در مدت اقامت خود در عراق با قابليت هاي صنعتي، اقتصادي و خدماتي اين كشور نيز آشنا مي شوند.

کد مطلب 2156997

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